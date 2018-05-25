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В Третьяковской галерее вандал серьезно повредил картину Репина "Иван Грозный"
26.05.2018 11:52 — Новости Культуры | Tut.by
Серьезные повреждения нанес картине «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в пятницу вечером один из посетителей галереи,
Мужчина прорвался в пустой зал Ивана Репина сквозь группу сотрудников Третьяковской галереи и нанес по застекленному полотну картины несколько ударов металлической стойкой ограждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича.
«По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали», — уточнили в пресс-службе.
Картину изъяли из постоянной экспозиции и перенесли в реставрационную мастерскую музея. Реставраторы галереи изучают последствия нанесенных ударов и работают над последовательной программой по восстановлению произведения.
Злоумышленника задержала полиция, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Возбуждено уголовное дело.
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«Задержанный пояснил полиции, что повредил картину из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов», — сказал собеседник агентства.
Это уже не первый случай попыток повреждения этой картины. Согласно открытым источникам данных, 16 января 1913 года двадцатидевятилетний иконописец и старообрядец Абрам Балашов нанес по полотну три удара ножом. После этого Репину пришлось заново воссоздавать лица изображенных на нем царя и царевича. Узнав о порче картины, хранитель Третьяковской галереи Егор Хруслов покончил с собой.
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Серьезные повреждения нанес картине "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в пятницу вечером один из посетителей галереи.
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