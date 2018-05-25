Серьезные повреждения нанес картине «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в пятницу вечером один из посетителей галереи, сообщает пресс-служба Третьяковской галереи.



Изображение: tretyakovgallery.ru

Мужчина прорвался в пустой зал Ивана Репина сквозь группу сотрудников Третьяковской галереи и нанес по застекленному полотну картины несколько ударов металлической стойкой ограждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича.

«По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали», — уточнили в пресс-службе.

Картину изъяли из постоянной экспозиции и перенесли в реставрационную мастерскую музея. Реставраторы галереи изучают последствия нанесенных ударов и работают над последовательной программой по восстановлению произведения.

Злоумышленника задержала полиция, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Возбуждено уголовное дело.

Источник ТАСС сообщил, что задержанным оказался 37-летний приезжий из Воронежа.

«Задержанный пояснил полиции, что повредил картину из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов», — сказал собеседник агентства.

Это уже не первый случай попыток повреждения этой картины. Согласно открытым источникам данных, 16 января 1913 года двадцатидевятилетний иконописец и старообрядец Абрам Балашов нанес по полотну три удара ножом. После этого Репину пришлось заново воссоздавать лица изображенных на нем царя и царевича. Узнав о порче картины, хранитель Третьяковской галереи Егор Хруслов покончил с собой.