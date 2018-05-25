Суд отложил решение вопроса об аресте мужчины, повредившего картину Репина в Третьяковке

Ущерб, нанесенный Третьяковской галерее мужчиной, составляет более 500 тыс. российских рублей.

Замоскворецкий суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания Игоря Подпорина, который повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее.

«Ходатайство защиты удовлетворить и продлить срок задержания Подпорина на 72 часа», — огласила решение судья. Защита просила отложить заседание для сбора характеризующих подозреваемого материалов.

Заседание об избрании меры пресечения состоится 29 мая. Ущерб, нанесенный Третьяковской галерее мужчиной, составляет более 500 тыс. российских рублей.

«Из представленных в суд материалов следует, что ущерб, нанесенный Третьяковской галерее, составляет более 500 тыс. российских рублей», — сказал судья на заседании по рассмотрению ходатайства об аресте подозреваемого в Замоскворецком суде Москвы.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в момент закрытия галереи вандал металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и нанес повреждение полотну. Мужчина зарегистрирован в Воронежской области, в Москве он находился без регистрации. Как стало известно в суде, он является уроженцем Дагестана.

После звонка из Третьяковской галереи полиция задержала нападавшего, возбуждено уголовное дело по статье о повреждении культурных ценностей.