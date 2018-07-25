"Ничего не помнит и не может говорить". О здоровье Маргариты Тереховой рассказала ее дочь

Анна Терехова, дочь знаменитой советской актрисы Маргариты Тереховой, рассказала в программе «Судьба человека» (канал «Россия 1») о состоянии своей матери. По ее словам, много лет назад врачи поставили актрисе неутешительный диагноз: болезнь Альцгеймера. С 2005 года она была вынуждена отказаться от игры в театре и кино.



Маргарита Терехова в фильме «Зеркало»

Тереховой 75 лет. По словам дочери, она ничего не помнит и не может говорить, узнает только знакомых и улыбается, когда слышит знакомые имена. Актриса любит слушать стихи, и дочь часто читает ей произведения любимых поэтов. «Моя мамочка стала такой маленькой девочкой, совершенно нежным цветочком, которому нужен уход и забота. Я даже рада, что она не понимает, что происходит. Сейчас она, к сожалению, уже не может говорить. Но она узнает меня, я вижу это по глазам», — рассказала в программе Анна.

Терехова сыграла больше сорока ролей. Особую популярность ей принесла роль миледи Винтер в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», кроме того, зрители оценили ее работу в таких картинах, как «Зеркало», «Собака на сене» и др. Последний раз она снялась в фильме «Чайка» (2005) по произведению Антона Чехова, в котором сыграла роль Аркадиной. Картина также стала ее дебютом в качестве режиссера и сценариста.

Сегодня за Тереховой ухаживают дочь и сын Александр. Также каждый день за ней присматривает сиделка. Врачи все время успокаивают дочь, но, как говорит Анна, сегодня «можно найти такой способ заботы и ухода, что продлить жизнь человека реально».