Наши земляки приняли участие в художественном пленэре, который проходил в Польше

В польском городе Ожарове при участии бурмистра Мартина Майхера, а также директора городского Дома культуры им. А. Патковского Мартина Суса прошел 26-й общепольский художественный пленэр и 22-й пленэр скульптуры.





Туристическое агентство «ЧарыПолесья» в лице учредителя фирмы Ежи Стжонска для обмена опытом на международном уровне среди художников Польши, Украины и Беларуси пригласило и художников Пинщины. Среди них известный на Пинщине живописец, мастер графики и акварели Андрей Русско, художники декоративно-прикладного искусства Татьяна Вакулич, Наталья Шеметило и Ольга Каплич. Пленэр проходил в живописной горно-холмистой местности Польши в агроусадьбе «Сельская Долина», неподалеку от реки Висла в деревне Нове. Красивые места очаровали и вдохновили художников. Так, из-под руки Андрея Русско вышли акварельно-графические и масляные работы с натуры. Ольга Каплич порадовала любителей искусства полотнами с натуры «Рассвет над Вислой», «Кляштар в Нове», «Маки». Татьяна Вакулич познакомила необычной техникой «зенарт» на синем стекле. Ею были выполнены панно «Вишневый рай» «Костел», а также акварельные пейзажи с богатым цветочным колоритом сельской долины. Наталья Шеметило изготовила панно в национальных традициях с применением фольги «Подсолнух», «Вышиванки», «Местные пейзажи».









Польской стороной для наших земляков была организована насыщенная культурная программа, в ходе которой участники пленэра ознакомились с историческими местами Польши, в частности, с памятником дворцовой и фортификационной архитектуры стиля барокко – замком «Крыжтопор» в городе Островец, посетили музей археологии «Клементки», участвовали в открытии памятника выдающемуся польскому деятелю Юзефу Пилсудскому, познакомились с автором скульптуры Ильей Дыровым. Художники Пинщины с большим удовольствием посетили достопримечательности города Опатова, Казимежа и Сандомира, прикоснулись к истории Польши, ее прошлому и настоящему, а также почтили память 12 тысяч солдат и офицеров Красной Армии на кладбище воинов, погибших на Барановско-Сандомирском плацдарме в борьбе с гитлеровскими захватчиками в 1944 – 1945 годах.













Белорусы еще долго будут вспоминать встречи у костра, где звучали белорусские, украинские и польские песни – как одна культура славянских народов. Несомненно, художники получили бесценный профессиональный опыт. Пинчуки оставили частичку своей культуры – фотозоны «пинечек Василька и Ганночки» в национальной одежде.

Художники Пинщины выражают огромную благодарность учредителю туристического агентства «ЧарыПолесья» за оказание помощи в организации поездки.

Подготовила

Татьяна ПОЛХОВСКАЯ.