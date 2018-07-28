«Весна на Заречной улице» — шедевр советского кинематографа. В 1956 году, когда лента вышла на экраны, к кассам выстраивались огромные очереди. Фильм стал лидером проката и собрал более 30 миллионов зрителей. «Весну на Заречной улице» частенько и сейчас ставят в эфирные сетки на телеканалах. Интересно, что название фильма непосредственным образом связано с Витебском. Как было дело, рассказывает интернет-газета «Союзное вече».



Улица Заречная в Витебске. Фото: «Народные новости Витебска»

Знаменитый композитор, уроженец Витебска Марк Фрадкин победной весной 1945 года вернулся с войны в родной город. О своих впечатлениях от встречи с домом он рассказал другу, поэту Михаилу Матусовскому. И тот написал стихотворение, в котором были такие строки:

«И вот иду, как в юности, я улицей Заречною.

И нашей тихой улицы совсем не узнаю.

Здесь вырос сад над берегом с тенистыми дорожками.

Окраины застроились, завода — не узнать…».

Фрадкин сказал: «Здорово!». Сел за рояль и за вечер сочинил мелодию. В 1946 году появилась одна из самых проникновенных послевоенных песен «Вернулся я на родину». Пел ее Леонид Утесов.

История получила продолжение через 10 лет. Сценарист Феликс Миронер написал пьесу о советских сталеварах, но долго мучился с названием: нужно было что-нибудь романтическое. Как-то услышал по радио песню «Вернулся я на родину» — и тут же родилось название пьесы: «Весна на Заречной улице».

Прочитав пьесу, режиссер Марлен Хуциев, друг и сокурсник Миронера по ВГИКу, увидел в ней готовый материал для своего дебютного фильма. Вместе написали сценарий и сняли кино на Одесской киностудии. Название фильма осталось такое же, как и у пьесы: «Весна на Заречной улице».

Находится улица Заречная на окраине Витебска, за поселком Тарный.