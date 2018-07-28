ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Название легендарному фильму "Весна на Заречной улице" дал уголок в Витебске

29.07.2018 10:07 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Весна на Заречной улице» — шедевр советского кинематографа. В 1956 году, когда лента вышла на экраны, к кассам выстраивались огромные очереди. Фильм стал лидером проката и собрал более 30 миллионов зрителей. «Весну на Заречной улице» частенько и сейчас ставят в эфирные сетки на телеканалах. Интересно, что название фильма непосредственным образом связано с Витебском. Как было дело, рассказывает интернет-газета «Союзное вече».


Улица Заречная в Витебске. Фото: «Народные новости Витебска»

Знаменитый композитор, уроженец Витебска Марк Фрадкин победной весной 1945 года вернулся с войны в родной город. О своих впечатлениях от встречи с домом он рассказал другу, поэту Михаилу Матусовскому. И тот написал стихотворение, в котором были такие строки:

«И вот иду, как в юности, я улицей Заречною.
И нашей тихой улицы совсем не узнаю.
Здесь вырос сад над берегом с тенистыми дорожками.
Окраины застроились, завода — не узнать…».

Фрадкин сказал: «Здорово!». Сел за рояль и за вечер сочинил мелодию. В 1946 году появилась одна из самых проникновенных послевоенных песен «Вернулся я на родину». Пел ее Леонид Утесов.

История получила продолжение через 10 лет. Сценарист Феликс Миронер написал пьесу о советских сталеварах, но долго мучился с названием: нужно было что-нибудь романтическое. Как-то услышал по радио песню «Вернулся я на родину» — и тут же родилось название пьесы: «Весна на Заречной улице».

Прочитав пьесу, режиссер Марлен Хуциев, друг и сокурсник Миронера по ВГИКу, увидел в ней готовый материал для своего дебютного фильма. Вместе написали сценарий и сняли кино на Одесской киностудии. Название фильма осталось такое же, как и у пьесы: «Весна на Заречной улице».

Находится улица Заречная на окраине Витебска, за поселком Тарный.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Улица Заречная упоминается в песне "Вернулся я на родину", музыку к которой написал уроженец Витебска Марк Фрадкин. Песню услышал сценарист будущего фильма. И...
 
Новости дня
Новости культуры
 
З думкамі пра Бога і пра народ. Францішка Жылка - абаронца сваёй сямейнай спадчыны на Смаргоншчыне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.07.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика