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Название легендарному фильму "Весна на Заречной улице" дал уголок в Витебске
29.07.2018 10:07 — Новости Культуры | Tut.by
«Весна на Заречной улице» — шедевр советского кинематографа. В 1956 году, когда лента вышла на экраны, к кассам выстраивались огромные очереди. Фильм стал лидером проката и
Знаменитый композитор,
«И вот иду, как в юности, я улицей Заречною.
Фрадкин сказал: «Здорово!». Сел за рояль и за вечер сочинил мелодию. В 1946 году появилась одна из самых проникновенных послевоенных песен «Вернулся я на родину». Пел ее Леонид Утесов.
История получила продолжение через 10 лет. Сценарист Феликс Миронер написал пьесу о советских сталеварах, но долго мучился с названием: нужно было что-нибудь романтическое. Как-то услышал по радио песню «Вернулся я на родину» — и тут же родилось название пьесы: «Весна на Заречной улице».
Прочитав пьесу, режиссер Марлен Хуциев, друг и сокурсник Миронера по ВГИКу, увидел в ней готовый материал для своего дебютного фильма. Вместе написали сценарий и сняли кино на Одесской киностудии. Название фильма осталось такое же, как и у пьесы: «Весна на Заречной улице».
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Улица Заречная упоминается в песне "Вернулся я на родину", музыку к которой написал уроженец Витебска Марк Фрадкин. Песню услышал сценарист будущего фильма. И...
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