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80-е годы прошлого века: было или не было? Тест о событиях той эпохи

29.07.2018 11:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Далекие и уже ушедшие в прошлое восьмидесятые — это загадочная и непонятная эпоха без мобильных телефонов (о существовании которых еще никто не знает), возможности свободно выехать за границу и поменять рубли на доллары. А что еще происходило в это время? Узнать об этом можно с помощью нашего теста. Только ничего не перепутайте: ведь некоторые события происходили совсем в другое время.

 
 
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Далекие и уже ушедшие в прошлое восьмидесятые - это загадочная и непонятная эпоха без мобильных телефонов (о существовании которых еще никто не знает), возможности...
 
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