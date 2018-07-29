Фонарь десантников торжественно открыли в Бресте

Сегодня в Бресте состоялось торжественное открытие нового арт-объекта, коим стал фонарь, посвященный воинам-десантникам. В мероприятии, которое проводилось в рамках празднования 999-й годовщины областного центра, наряду с жителями и гостями города принимал участие целый ряд отечественных, а также иностранных военных, в т.ч., задействованных в конкурсе «Снайперский рубеж».



Очередная достопримечательность нашла место на территории парка культуры и отдыха. Собравшихся в числе прочих приветствовал Командующий силами специальных операций вооруженных сил РБ Вадим Денисенко.





Вниманию гостей также была продемонстрирована экспозиция, представленная образцами вооружения и экипировки, используемыми сегодня силами специальных операций.