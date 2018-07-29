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"100 домов в Пярну" к столетию Эстонии

30.07.2018 15:23 — Новости Культуры | БT  
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На такую тематическую фотовыставку приглашает Национальный исторический. На работах эстонского мастера Андреса Адамсона обстоятельства жизни эстонских семей. В своем творчестве художник использует разные фильтры и специальную фотоаппаратуру. Кстати, эстонский художник не только фотограф. Но и дизайнер, иллюстратор, педагог и лауреат многочисленных премий.
 
 
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На такую тематическую фотовыставку приглашает Национальный исторический. На работах эстонского мастера Андреса Адамсона обстоятельства жизни эстонских семей. В...
 
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