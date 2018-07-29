|
"100 домов в Пярну" к столетию Эстонии
30.07.2018 15:23 — Новости Культуры | БT
На такую тематическую фотовыставку приглашает Национальный исторический. На работах эстонского мастера Андреса Адамсона обстоятельства жизни эстонских семей. В своем творчестве художник использует разные фильтры и специальную фотоаппаратуру. Кстати, эстонский художник не только фотограф. Но и дизайнер, иллюстратор, педагог и лауреат многочисленных премий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На такую тематическую фотовыставку приглашает Национальный исторический. На работах эстонского мастера Андреса Адамсона обстоятельства жизни эстонских семей. В...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)