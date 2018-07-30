ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Он спасал людей, и те же самые люди его отравили": в Италии убили знаменитого пса-спасателя

31.07.2018 06:56 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Италии отравили пса, спасавшего людей после землетрясения в Аматриче в 2016 году. Активисты призвали ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.


Каос со своим хозяином. Фото: Facebook

Немецкую овчарку Каоса в Италии прозвали собакой-героем. В августе 2016 года он нашел под развалинами выживших после землетрясения в Аматриче, в результате которого погибли 230 человек. Вместе со своим хозяином Фабиано Этторе Каос одним из первых оказался на месте трагедии и на протяжении нескольких недель помогал спасателям.

Этторе обнаружил труп отравленного пса в своем саду в Сант-Эузанио-Форконезе в субботу, 28 июля. «У меня нет слов. Я не могу понять этот ужас. Он был жив как минимум до двух часов ночи, я слышал, как он лаял», — цитирует хозяина пса The Guardian.

«Убили героя, который в те тревожные часы вместе со спасателями разбирал четырьмя лапами завалы и искал выживших, — заявил представитель организации Animalisti Italiani Ринальдо Сидоли. — Каос спасал людей, и те же самые люди его отравили».

Каос родился в Риме в начале 2015 года. Он также участвовал в спасательной операции после землетрясения в Норче в октябре 2016 года. Это землетрясение было самым сильным в Италии за последнее десятилетие, но тогда никто не погиб.

«Мы не успокоимся, пока не восторжествует справедливость. Мы должны заставить политиков принять закон, который предусматривает более суровые наказания для тех, кто проявляет жестокость или убивает животных», — говорит Сидоли.

«Мы найдем виновных. Это неприемлемо, и те, кто не уважает животных, ответят», — заявила Илариа Фонтана, депутат от движения «Пять звезд», входящего в правящую коалицию.

Итальянская полиция начала расследование гибели пса.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немецкую овчарку Каоса в Италии прозвали собакой-героем. В августе 2016 года он нашел под развалинами выживших после землетрясения в Аматриче, в результате которого...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Гибридные войны. Как корсары служили европейским королям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика