Ребята находили ответы в книгах, фильмах, ситуациях. После диалога воспитанные маленькие читатели разгадывали ребусы, кроссворды, читали журналы и книги, были добры и внимательны друг к другу.
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«Кто он – воспитанный человек?»
31.07.2018 — Новости Культуры | Единство
Ребята находили ответы в книгах, фильмах, ситуациях. После диалога воспитанные маленькие читатели разгадывали ребусы, кроссворды, читали журналы и книги, были добры и внимательны друг к другу.
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