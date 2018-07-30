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«Кто он – воспитанный человек?»

31.07.2018 — Новости Культуры | Единство  
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Ребята находили ответы в книгах, фильмах, ситуациях. После диалога воспитанные маленькие читатели разгадывали ребусы, кроссворды, читали журналы и книги, были добры и внимательны друг к другу.

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