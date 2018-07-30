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Кит начал выталкивать дайвера к берегу. Так млекопитающее спасало ее жизнь

31.07.2018 10:40 — Новости Культуры | Tut.by  
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63-летний морской биолог Нан Хаузер почти 30 лет изучает горбатых китов. Одно из этих млекопитающих отблагодарило Нан и спасло ей жизнь, пишет medialeaks.ru.

Видео: Caters Clips

Ученый плавала под водой, когда внезапно кит начал выталкивать ее головой в сторону берега. Млекопитающее ясно давало понять, что что-то не так. Нэн рассказывала, что сперва переживала, что кит может переломать ей все кости и пустить ко дну. Но он был осторожен, и почему-то пытался прикрыть женщину своим плавником.

Оказалось, что пока драйвер находилась под водой, рядом начала кружить тигровая акула. Но кит держал акулу на безопасном расстоянии. В один момент он даже полностью поднял Нэн над водой на своей спине.

В итоге биолог оказалась в безопасности, а акула уплыла прочь.

 
 
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63-летний морской биолог Нан Хаузер почти 30 лет изучает горбатых китов. Одно из этих млекопитающих отблагодарило Нан и спасло ей жизнь
 
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