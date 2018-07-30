Житель Светлогорска за два дня насобирал более 100 кг грибов

Житель Светлогорска Евгений Толстяков за два дня собрал более 100 кг грибов. Об этом сообщает местное издание Lovesun.by .





«Любим собирать грибы. В первый день 60 кг лисичек, во второй 46 кг и более 200 белых», — похвастался молодой человек.









Грибы он собирал в Светлогорском районе. Евгений также предупредил, что в нынешнем году поход в лес в одиночку может оказаться неудачной идеей из-за большого количества гадюк.