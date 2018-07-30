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Житель Светлогорска за два дня насобирал более 100 кг грибов
31.07.2018 21:19 — Новости Культуры | Tut.by
Житель Светлогорска Евгений Толстяков за два дня собрал более 100 кг грибов. Об этом сообщает местное издание
«Любим собирать грибы. В первый день 60 кг лисичек, во второй 46 кг и более 200 белых», — похвастался молодой человек.
Грибы он собирал в Светлогорском районе. Евгений также предупредил, что в нынешнем году поход в лес в одиночку может оказаться неудачной идеей из-за большого количества гадюк.
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"Любим собирать грибы. В первый день 60 кг лисичек, во второй 46 кг и более 200 белых", - похвастался молодой человек.
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