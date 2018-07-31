Мужские подвиги. На каких ухищрения идут парни, чтобы лучше сфотографировать своих подруг

Зачем девушкам нужны парни? Разумеется, для того, чтобы делать их прекрасные фото, которые потом соберут сотни лайков в инстаграме. Сайт boredpanda.com сделал подборку фотографий, которые показывают, на какие ухищрения приходится идти ради хороших кадров. Кстати, судя по второму фото, фото своих любимых делают люди всех возрастов.



Фото: reddit.com



Фото: instagram.com/_under_jake



Фото: instagram.com/olivehandstands



Фото: instagram.com/boyfriends_of_insta



Фото: instagram.com/boyfriends_of_insta



Фото: instagram.com/samroseblair



Фото: instagram.com/boyfriends_of_insta



Фото: instagram.com/boyfriends_of_insta



Фото: instagram.com/boyfriends_of_insta

Публикация от Boyfriends Of Instagram (@boyfriends_of_insta) 25 Мар 2018 в 2:41 PDT