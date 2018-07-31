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Мужские подвиги. На каких ухищрения идут парни, чтобы лучше сфотографировать своих подруг
01.08.2018 11:00 — Новости Культуры | Tut.by
Зачем девушкам нужны парни? Разумеется, для того, чтобы делать их прекрасные фото, которые потом соберут сотни лайков в инстаграме. Сайт boredpanda.com сделал
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Зачем девушкам нужны парни? Разумеется, для того, чтобы делать их прекрасные фото, которые соберут потом сотни лайков в инстаграме. Сайт boredpanda.com сделал подборку...
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