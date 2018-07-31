Подарок из Страсбурга





Исторический музей нашего города расположен в уникальном месте — во дворце Потемкина, памятнике архитектуры XVIII века. Он поселился здесь в начале 2008 года, пос­ле реставрации дворца. Прошло более десяти лет. За это время увеличились фонды музея, здесь побывали тысячи посетителей. И о музее сейчас знают не только в нашей стране, но и в ближнем и дальнем зарубежье. Причем не только знают, но и помогают в пополнении его фондов. Недавно музей пополнился 16 антикварными предметами, которые в дар передала Валентина Егошкина, проживающая сейчас в Страсбурге. Ее муж — российский дипломат, работающий в Совете Европы.

Какие же пути привели эту женщину в Кричев? Оказывается, она родилась в Черикове, а в Кричеве жила ее тетя. Вот что рассказал директор музея Владимир Мищенко:

— К нам в музей поступило 16 предметов быта, которые использовались в 18-19 веках в дворянских домах. Все они, в основном, антиквариат. Их нашему музею передала Валентина Алексеевна Егошкина. Она родилась в Черикове (ее родители до сих пор живут в этом городе). Крестили ее в Свято-Николаевской церкви нашего города. В нашем же городе жила ее тетя, работала она в интернате, который раньше располагался в помещении нынешнего дворца Потемкина. В 1980 году В. Егош­кина закончила мехмат БГУ. Сейчас живет в Страсбурге. Примерно месяц назад Валентина Алексеевна с мужем и родственниками посетила наш дворец. Ей хотелось что-то еще узнать о нашем городе, церкви, где ее крестили. Во время экскурсии экскурсовод рассказывала гостям, что именно музей планирует приобрести в экспозицию для полноты общей картины. Нашу гостью это заитересовало.

И из Стразбурга пришло письмо: «… Вот список вещей, которые, мне кажется, внесут тепло и ощущение присутствия бывших обитателей прекрасного дворца. По словам вашего гида Марины Марусовой, музею не хватает каких-то вещей, чтобы оживить антикварную мебель. Есть ломберный столик, но нет карт, есть туалетный столик, но нет дамских безделушек. Есть прекрасный саксонский сервиз из белого фарфора с кобальтом. Мейсенский фарфоровый завод был первой европейской мануфактурой, поэтому, когда мне посчастливилось найти кувшин с блюдом бело-синий, тем более на нем классический мейсенский букет, несмотря на то, что кувшин из Голландии, а ваза сделана в Италии (тоже бело-синяя), я поняла, что эти вещи — для вашего музея. Пусть они не все старинные, но и не новодел, а с духом той эпохи… Разумеется, все эти вещи я передаю в дар Кричевскому музею».

Работники исторического музея искренне, от души благодарят Валентину Алексеевну за дорогой подарок, который займет достойное место в залах дворца.

Александр Гавриленко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подарок из Страсбурга Исторический музей нашего города расположен в уникальном месте — во дворце Потемкина, памятнике архитектуры XVIII века. Он поселился здесь в начале 2008 года,