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Небо, самолет, девушки. Лучшие фото июля

01.08.2018 14:19 — Новости Культуры | Tut.by  
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Июль не давал скучать: то жара, то проливные дожди с потопами. Впереди еще целый месяц лета, а мы спешим показать, что интересного попало в объективы фотокорреспондентов TUT.BY в середине лета.

Июль — это не только День независимости, Славянский базар и традиционные летние фестивали. Это и… выброшенный из нежилого дома котел, взмывающий в небо на самолете Леонид Якубович, крещение на Немане и другие события нашей жизни — масштабные и совсем маленькие. 


Почетная рота работников пожарной службы марширует на параде, посвященном 165-летию пожарной службы Беларуси. 21 июля 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY. Весь материал

Дети активной жительницы города Пружаны Виктории Оноховой-Журавлевой купаются во дворе дома. Виктория — мать и опекун 13 детей, постоянно взаимодействует с властями — пишет обращения, задает вопросы, требует ответы. «Я делаю это в том числе и для детей — хочу, чтобы они видели, что все зависит от нас. Чтобы они не боялись спрашивать», — говорит Виктория. 19 июля 2018 года. Пружаны, Брестская область. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY. Весь материал

Самолет Як-52 с ведущим Леонидом Якубовичем в качестве пилота поднимается в небо над аэродромом Липки. Ведущий программы «Поле чудес» несколько дней находился в Минске, чтобы принять участие в открытии чемпионата мира по вертолетному спорту. Леонид Якубович был в Беларуси несколько раз. Он ищет предков по отцовской линии. 23 июля 2018 года. Липки, Минский район. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. Весь материал

Девушки водят хоровод на Купалье. Любань, Минская область. 6 июля 2018 года. Фото: Татьяна Свирепа, TUT.BY. Весь материал

Рыбак Петр показывает самую большую рыбу, которую он поймал за свою жизнь. В молодости работал промысловым рыбаком на судне, исходил всю Атлантику. 20 июня 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. Весь материал

Участницы традиционного празднования Купалья на родине президента — Александрии. Здесь целый день проходили торговля, презентации и гулянья. Завершился праздник фейерверком. 7 июля 2018 года. Александрия, Шкловский район, Могилевская область. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY. Весь материал

Священник Павел, 28 лет, позирует для проекта Нumans of Minsk. Родился в Минске. Со временем пришел к Богу. Теперь служит в Слуцке в церкви. 21 июля 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY. Весь материал

Молодые люди отдыхают в центре Витебска во время фестиваля «Славянский базар». 13 июля. Витебск, Беларусь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. Весь материал

Девочка спит на плече у отца Виталия. Их семья живет в деревне и разводит индюков. В этом бизнесе молодая семья Минцевич уже два года. 19 июля 2018 года, д. Остров, Ляховичский район, Брестская область. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY. Весь материал

Служба и Крещение на берегу Немана в честь 1030-летия крещения Руси. 28 июля 2018 года, д. Гнесичи, Новогрудский район, Гродненская область. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY. Весь материал

Министр сельского хозяйства Леонид Заяц (в центре), вице-премьер Михаил Русый (третий справа) и представители генподрядчика с китайской стороны CITIC на презентации по началу строительства высокотехнологического производства полного цикла. ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» планирует вложить в строительство более 700 млн долларов. Здесь будет глубокая переработка зерна с получением незаменимых аминокислот. Уставный фонд предприятия на конец мая составлял 10 млн долларов. 27 июля 2018 года. Пуховичский район, Минская область. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. Весь материал

Врач гасит свет в кабинете Гомельской детской областной больницы. Ее построили за два года. 27 июля 2018 года. Гомель, Беларусь. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY. Весь материал

Болельщики веселятся во время финала чемпионата мира по футболу в Москве. 15 июля 2018 года. Москва, Россия. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY. Весь материал

Люди смотрят праздничный салют возле стелы в честь Дня независимости Республики Беларусь, несмотря на дождливую погоду. Он начался в 23 часа в разных точках столицы. 3 июля 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY. Весь материал

Делегат съезда ОГП слушает выступление однопартийцев. На съезд пришли 104 делегата. По итогам голосования новым главой стал Василий Поляков. За него проголосовали 72 активиста. 8 июля 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Олег Киндар, TUT.BY. Весь материал

Работники собирают органическую клубнику на полях фермерского хозяйства «Конте Спа». Поля обрабатываются без химии. В 2018 году хозяйство сертифицировали по стандартам органического производства, которые эквивалентны регламенту ЕС. 11 июля 2018 года, г. п. Большая Берестовица, Гродненская область. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY. Весь материал

Мужчины выбрасывают котел из окна нежилого барака на пересечении улиц Щорса и Папанина, 14, в минском районе Грушевка. Около месяца назад оттуда выехали последние жители. Еще пять лет назад в районе было около десяти бараков. Сейчас на их месте строится многоквартирное жилье. 27 июля 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Весь материал

Финалистки конкурса «Супермодель по-белорусски» позируют во время дефиле в купальниках. Победительницей конкурса стала Елизавета Дубовик (третья слева). Девушка получила звание «Лицо бренда „Bella“ в Беларуси» и приглашение стать лицом коллекции одежды Max Trend, включая профессиональную фотосессию. 4 июля 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY. Весь материал

Вид на стадион «Борисов-Арена» во время домашнего матча БАТЭ — Хик (Финляндия) 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра закончилась со счетом 0:0. Ответный матч пройдет 1 августа в Хельсинки. Для выхода в следующий раунд БАТЭ устроит любая результативная ничья. 25 июля 2018 года. Борисов, Минская область. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY. Весь материал

Посетитель летнего городского фестиваля FSP (Freaky Summer Party) отдыхает в жаркий день на розовом лебеде в парке Dreamland. 28 июля 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Весь материал

Предыдущие выпуски можно найти по тегу «Фото месяца TUT».

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Июль - это не только День независимости, Славянский базар и традиционные летние фестивали. Это и… выброшенный из нежилого дома котел, взмывающий в небо на самолете...
 
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