Сотрудники нацпарка «Берингия» на Чукотке (Россия) сняли на видео серого кита, который подошел вплотную к берегу для кормления и «чешется» о гальку. Видео появилось на странице парка в фейсбуке.

По словам ученых, «в ролике видно, как серый кит зачерпывает (всасывает) и фильтрует грунт, при этом успевая почесываться о гальку около мыса Чаплина на Чукотском полуострове».

Как отметили специалисты, серый кит совершенно не опасается кормиться на мелководье и иногда может позволить себе зачерпывать грунт даже у самой кромки. Кстати, при этом он совсем не рискует оказаться полностью на суше, так как у серого кита есть «задний ход». Шейные позвонки серого кита не сросшиеся, то есть голова, в отличие от остальных видов китов (кроме белухи), подвижная. Двигая одновременно головой и хвостовым плавником, серый кит может «выползти» почти с любых мелководий.