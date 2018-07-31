1 августа на территории Минского областного технопарка прошла интересная акция: дети, отдыхающие в одном из летних оздоровительных лагерей Беларуси, сыграли в гигантский «тетрис».





Вместо электронных геометрических фигур, который можно увидеть на экране этой популярной головоломки, на территории деревни Станок-Водица Смолевичского района были размещены телевизоры, холодильники и стиральные машины. Все они отработали свой срок эксплуатации.





Юные белорусы управляли этими объемными фигурами с помощью больших кнопок «вправо», «влево», «перевернуть» дети, а работники полигона — реагировали на команды и выстраивали технику в нужные места. Как и в «тетрисе», фигурки исчезали при заполнении полного игрового ряда.





«Тетрис» из бытовой техники — новый проект инициативы «Цель99». Проект направлен на то, чтобы сформировать у жителей Беларуси культуру сдачи бытовой техники в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования.



















