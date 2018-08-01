В Китае экскаватор снес ветхое шестиэтажное здание. Но что-то пошло не так

Экскаваторщик, который работал на юго-востоке Китая, получил задание: снести шестиэтажный дом. Повалить его получилось одним движением ковша, но к ужасу строителей повалился прямо на экскаватор, пишет Daily Mail.

Видео:

Удивительно, но во время происшествия никто не пострадал. В том числе, и сам экскаваторщик, который теперь может праздновать второй день рождения.