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В Китае экскаватор снес ветхое шестиэтажное здание. Но что-то пошло не так

02.08.2018 10:42 — Новости Культуры | Tut.by  
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Экскаваторщик, который работал на юго-востоке Китая, получил задание: снести шестиэтажный дом. Повалить его получилось одним движением ковша, но к ужасу строителей повалился прямо на экскаватор, пишет Daily Mail.

Видео: CGTN

Удивительно, но во время происшествия никто не пострадал. В том числе, и сам экскаваторщик, который теперь может праздновать второй день рождения.

 
 
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Экскаваторщик, который работал на юго-востоке Китая, получил задание: снести шестиэтажный дом. Повалить его получилось одним движением ковша, но к ужасу строителей...
 
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