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Выдра решила покататься на каяке
02.08.2018 18:26 — Новости Культуры | Tut.by
Американец Боб Ресник рассказал в социальных сетях о приключении, которое случилось с его дочерью и ее парнем во время прогулки по заливу Монтерей. В их каяк неожиданно забралась выдра, устроилась на носу и даже поиграла с обувью.
Видео собрало более 17 миллионов просмотров.
Предупреждаем, что первые 23 секунды картинка перевернута. Но потом все можно увидеть прекрасно.
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Американец Боб Ресник рассказал в социальных сетях о приключении, которое случилось с его дочерью и ее парнем во время прогулки по заливу Монтерей. В их каяк...
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