Выдра решила покататься на каяке

Американец Боб Ресник рассказал в социальных сетях о приключении, которое случилось с его дочерью и ее парнем во время прогулки по заливу Монтерей. В их каяк неожиданно забралась выдра, устроилась на носу и даже поиграла с обувью.

Видео собрало более 17 миллионов просмотров.

Предупреждаем, что первые 23 секунды картинка перевернута. Но потом все можно увидеть прекрасно.