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В Беловежской пуще замечен орел-могильник. Размах его крыльев достигает двух метров

03.08.2018 15:36 — Новости Культуры | Tut.by  
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Орел-могильник впервые пополнил систематический список орнитофауны Беловежской Пущи. Размах крыльев этой редкой птицы достигает двух метров, сообщается на сайте парка.

Белорусские орнитологи зарегистрировали редкого для Беларуси орла-могильника в начале июля. По данным парка, его маршрут пролегал над территорией Беловежской пущи. Это была молодая самка по имени Стефания, родившаяся в 2017 году в Словакии и помеченная спутниковым передатчиком.

За два дня птица пролетела над западной частью Беларуси практически в меридиональном направлении. А после, через Калининградскую область, — в Польшу.


Фото: npbp.by

«Даже в таком залетном статусе раньше этот вид у нас не регистрировался. Единственный раз орел-могильник упоминается в публикации за 1898 год, где он фигурирует как императорский орел (Aquila imperialis). Но упоминание в литературе не является основанием для внесения в систематический список. Поэтому можно сказать, что сейчас он туда попал впервые благодаря словацкой программе по мониторингу за птицами. За всю историю орнитологических наблюдений это девятая регистрация вида в Беларуси», — рассказал БЕЛТА сотрудник научного отдела национального парка Вадим Прокопчук.

Специалисты не исключают, что кому-то из белорусов посчастливилось увидеть эту крупную хищную птицу: длина ее тела примерно 72−83 см, а размах крыльев достигает 190−210 см.

Вид гнездится в степной и лесостепной полосе Евразии к востоку до Байкала и центральных районов Китая. Он предпочитает открытые пространства, охотится на среднего размера дичь — сусликов, сурков, зайцев, некоторых птиц. Считается, что могильником орла назвали за то, что он закапывает умерших сородичей.

Сейчас орнитофауна Беловежской Пущи насчитывает более 250 видов птиц, из которых 186 гнездятся. Здесь встречаются 64 вида пернатых, внесенных в последнее издание Красной книги Беларуси.

 
 
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Это девятый раз, когда редкую птицу видели у нас в стране.
 
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