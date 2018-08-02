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Во Дворце искусства открылась выставка памяти художника Федора Ястреба
03.08.2018 15:21 — Новости Культуры | БT
Живописные полотна, книги, альбомы, каталоги выставок и проектов, журналы и копии статей демонстрируют многогранность таланта художника и поэта Федора Ястреба.
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Во Дворце искусства открылась юбилейная выставка памяти художника и культурного деятеля Федора Ястреба. Он оставил после себя богатое творческое наследие не...
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