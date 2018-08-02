|
Национальный художественный музей завершает выставку "Айвазовский и маринисты"
03.08.2018 15:20 — Новости Культуры | БT
Вдохнуть море под звуки музыки можно сегодня. Всего на выставке представлено более 40 морских полотен. Поспешите, завершится экспозиция 5 августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В жаркие дни окунуться в моря. Национальный художественный музей завершает выставку "Айвазовский и маринисты". Экспозиция работает в нестандартном формате:...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)