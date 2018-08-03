На Быховщине прошел областной фестиваль-конкурс «Играй, гармонь»

Областной фестиваль-конкурс «Играй, гармонь», проходивший вчера на Быховщине собрал в районном центре культуры людей, увлеченных самобытной игрой на гармони, исполняющих белорусские и русские народные песни, веселые и задорные частушки.











9 команд районных центров социального обслуживания населения представляли в основном люди пожилого возраста. Жюри оценивало выступление конкурсантов в 4 номинациях.

Под бурные аплодисменты зрителей и болельщиков в зале, на сцене сменялись гармонисты и артисты, звучали их задорные песни и частушки.

Исполнители народного творчества разошлись не на шутку и “жгли” на вполне современный манер. Каждый по-своему оригинален, каждый настроен показать себя с самой лучшей стороны. Двухчасовой концерт пролетел на одном дыхании.

В номинации “Лучшее исполнение народной песни” отмечен Чериковский РЦСОН. Лучшим исполнителем на народном инструменте признан Михаил Каплан из Могилевского РЦСОН. А быховчане одержали победу сразу в двух номинациях “Лучшее исполнение частушки” и “Малой родине посвящается”. Наградой за творчество стали дипломы и подарки.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.