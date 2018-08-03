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На Быховщине прошел областной фестиваль-конкурс «Играй, гармонь»

04.08.2018 — Новости Культуры | Маяк Преднепровья  
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Областной фестиваль-конкурс «Играй, гармонь», проходивший вчера на Быховщине собрал в районном центре культуры людей, увлеченных самобытной игрой на гармони, исполняющих белорусские и русские народные песни, веселые и задорные частушки.

На Быховщине прошел областной фестиваль-конкурс «Играй, гармонь»


На Быховщине прошел областной фестиваль-конкурс «Играй, гармонь»

9 команд районных центров социального обслуживания населения представляли в основном люди пожилого возраста. Жюри оценивало выступление конкурсантов в 4 номинациях.

Под бурные аплодисменты зрителей и болельщиков в зале, на сцене сменялись гармонисты и артисты, звучали их задорные песни и частушки.

Исполнители народного творчества разошлись не на шутку и “жгли” на вполне современный манер. Каждый по-своему оригинален, каждый настроен показать себя с самой лучшей стороны. Двухчасовой концерт пролетел на одном дыхании.

В номинации “Лучшее исполнение народной песни” отмечен Чериковский РЦСОН. Лучшим исполнителем на народном инструменте признан Михаил Каплан из Могилевского РЦСОН.  А быховчане одержали победу сразу в двух номинациях “Лучшее исполнение частушки” и “Малой родине посвящается”. Наградой за творчество стали дипломы и подарки.

 

Наталья ЛЕВАЧКОВА.

 
 
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Областной фестиваль-конкурс «Играй, гармонь», проходивший вчера на Быховщине собрал в районном центре культуры людей, увлеченных самобытной игрой на гармони,...
 
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