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Сегодня на Северном кладбище Минска пройдет прощание с Александром Кулинковичем

05.08.2018 09:52 — Новости Культуры | БелаПАН  
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Минск, 5 августа. Прощание с Александром Кулинковичем состоится 5 августа с 15.00 до 16.00 в крематории Северного кладбища Минска.

Лидер рок-группы "Нейро Дюбель" скончался на 47-м году жизни утром 4 августа в реанимации одной из минских больниц, куда был доставлен накануне с пневмонией.

4 августа "Нейро Дюбель" должен был выступить на фестивале "Рок за Бобров" на аэродроме "Боровая" под Минском. Его выступление официально отменено не было. Последний концерт группы состоялся в Минске 20 июля.

Александр Кулинкович родился 18 мая 1972 года в Смолевичах. Группа "Нейро Дюбель" была основана в 1989 году в Минске, выпустила 16 альбомов. Последний из них под названием "Першы" вышел в 2017 году.

В 2009—2011 годах Кулинкович был колумнистом интернет-газеты БелаПАН Naviny.by. C 2013 года — колумнист газеты "Советская Белоруссия".
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 августа. Прощание с Александром Кулинковичем состоится 5 августа с 15.00 до 16.00 в крематории Северного кладбища Минска. Лидер рок-группы "Нейро Дюбель"...
 
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