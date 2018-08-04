ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Слэм в воде, арбузы для белорусов и полный интернационал. Как прошел польский Вудсток

05.08.2018 17:45 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Слава легендарного фестиваля Woodstok не дает покоя полякам, которые уже в 24-й раз проводят у себя его аналог под названием Pol’and’Rock. В этом году со 2 по 4 августа он проходил на поле под Костшином-на-Одре, которое на три дня превратилось в огромную музыкальную площадку с пятью сценами, десятком фуд-кортов и рукотворным озером: здесь в 30-градусную жару охлаждались любители музыки, слэмуя под грандж и хардкор.


Фото: PAP

Демократия по-польски

Сам приграничный Костшин-на-Одре, от которого до места проведения фестиваля через лес нужно было добираться пешком не менее 5 км, в эти дни напоминал гудящий улей. Меломаны из различных стран мира буквально оккупировали улицы, расположившись на газонах и тротуарах. Здесь пели песни, ели и пили, знакомились, обменивались новостями и даже ночевали те, кто не успел забронировать жилье в небольшом городке с населением в 18 тысяч или же поленился брать с собой палатку.


Погода отдыху на свежем воздухе благоприятствовала, а местная полиция не препятствовала. Стражи порядка, владеющие русским и английским, выполняли по большей части функцию справочной службы. Порядок же поддерживали несколько экипажей полиции, которые курсировали от сцены к сцене, и вертолет. Свободный проход на поле, где не наблюдалось ни одного заграждения, отсутствие людей в форме возле концертных площадок — все было призвано воссоздать атмосферу того самого Вудстока образца 1969 года.


На фуд-кортах крепче пива ничего не продавали, но массового досмотра публики — а это, по подсчетам организаторов, не менее 400 тысяч человек — никто не устраивал. Сильно нетрезвых людей тоже не наблюдалось, хотя в любом магазине городка спиртное можно было купить без труда. Правда, полиция оставила за собой право выборочно проверять рюкзаки гостей фестиваля на предмет крепких напитков. Все остальное, включая воду и пиво, разрешалось приносить с собой в неограниченном количестве.


Уже в 8 утра солнце палило нещадно, а от огромного поля, истоптанного тысячами ног, в небо поднималось облако пыли и висело до глубокой ночи. Поэтому помимо бесплатных туалетов и озера у главной сцены организаторы Pol’and’Rock оборудовали на открытой площадке душевые. Время от времени пожарная машина поливала людей водой из брандспойта, а в городе на привокзальной площади по распоряжению местных властей установили переносные рукомойники.


«Кто ж пьет в такую жару? Арбуз сейчас — то, что надо!»

Публика на Pol’and’Rock приехала самая разнообразная. Но музыка гостей фестиваля особо не интересовала, а вот сама атмосфера праздника и возможность найти развлечения на любой вкус привлекали многих. Кто-то устраивал прямо возле палаток спортивные состязания, кто-то — свой альтернативный концерт. Находились и те, кто за 150 злотых (примерно 40 евро) готовы были отведать экстрима, оказавшись подвешенными за ноги на стреле подъемного крана.

Славомир и Алисия из города Гожув-Великопольски приезжают на фестиваль уже четвертый год подряд. По их словам, в Польше это одно из немногих бесплатных мероприятий такого масштаба.


— Мне очень нравится тут бывать, — на смеси польского, украинского и русского сообщает молодой человек. — Какая любимая группа? У меня — Nirvana. Кто сегодня будет выступать, я даже не знаю, это совсем не важно. Мы приехали, чтобы как следует отдохнуть.

В одном из палаточных городков, которые спонтанно разбили приезжие, слышится русская речь с вкраплениями белорусских слов. Здесь расположилась большая компания из Гродно — не менее десяти человек в возрасте 30−35 лет. На польском Вудстоке кто-то из них впервые, а кто-то уже считает себя завсегдатаем фестиваля.

— Я уже в пятый раз тут, — признается мужчина с колоритными татуировками по всему телу и представляется Дмитрием. — Ехал специально на Judas Priest. Даже не верится, что сегодня увижу их живьем!


— А я больше по рэгги зависаю, — включается в разговор Артем, голову которого украшают растаманские дреды. — Очень жду выступления Big Mountain.

Состав исполнителей в этом году звездный. Помимо польских знаменитостей на фестиваль приехали Extrema, Blues Pills, Arche Enemy, Balkan Beat Box. Пока гости из Гродно перечисляют хэдлайнеров, в палаточном городке появляется мужчина с двумя арбузами подмышками. Его встречают дружным хохотом.


— Саня, ты дома не мог арбузов поесть? Лучше б пива принес!

— Кто ж пьет в такую жару? Арбуз сейчас — то, что надо! — отвечает мужчина и с облегчением избавляется от ноши. — От самого города тащил! Продавщица в склепе (магазин по-польски. — Прим. TUT.BY) как узнала, что я из Беларуси, помогла арбузы выбрать. Правда, тоже удивилась, что я их с собой на фест понесу.

15-летний Доминик — житель немецкого Дортмунда. На Pol’and’Rock приехал один, без сопровождения взрослых. В Польше у него есть родственники, поэтому родители, по словам подростка, спокойно отпустили его на выходные в соседнюю страну.

— Мне очень интересно общаться здесь с людьми из других стран. Вот вы из Беларуси, это же часть России, да? — интересуется молодой человек по-английски.

«Любовь, дружба, музыка»

Этому девизу Pol’and’Rock, который является более мягкой интерпретацией главного лозунга американского Вудстока, столько же лет, сколько и самому фестивалю. Проявления дружбы и открытости здесь выражаются фразой, которую по-русски можно воспроизвести как «дай пять». Откуда появилась эта традиция, никто не знает. Но когда навстречу идут люди, то они обмениваются ударами ладонью о ладонь. На фестивальной площадке это порой создавало метровые «пробки», когда два потока публики, следующие в разные концы поля, притормаживали, чтобы поприветствовать друг друга таким образом.


Очередной парень по имени Збышек, подставивший ладонь для удара, поясняет, что «дают пять» только левой рукой.

— Это должно идти от самого сердца.

Объятия с совершенно незнакомыми людьми на Pol’and’Rock так же естественны, как и исполнение песен а капелла, которые подхватывают все, кто знает слова. Причем, в толпе можно запросто услышать англоязычную Crush на французском или же украинскую «Червону руту». В любви друг другу люди признаются тоже на всех языках мира и интересуются: а как это будет звучать по-белорусски?


Свои намерения некоторые декларируют вполне открыто, вешая на шею либо держа в руках таблички эротического содержания. Незнакомый молодой человек распахивает объятия вместе с одеялом на голом теле, под накидкой красуется картонка с надписью Free sex. Кто-то указывает в объявлении «Ищем ноги», кого-то интересует однополая любовь.

— Почему нет? — рассуждает англичанин Кристофер и добавляет, что не имеет ничего против романтического приключения. — Любовь рождает любовь.


 
Теги: Новости, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слава легендарного фестиваля Woodstok не дает покоя полякам, которые уже в 24-й раз проводят у себя его аналог под названием Pol'and'Rock. В этом году он со 2 по 4 августа...
 
Новости дня
Новости культуры
 
The Best. Памяти Александра Куллинковича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Прамень
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика