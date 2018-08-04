Слэм в воде, арбузы для белорусов и полный интернационал. Как прошел польский Вудсток

Слава легендарного фестиваля Woodstok не дает покоя полякам, которые уже в 24-й раз проводят у себя его аналог под названием Pol’and’Rock. В этом году со 2 по 4 августа он проходил на поле под Костшином-на-Одре, которое на три дня превратилось в огромную музыкальную площадку с пятью сценами, десятком фуд-кортов и рукотворным озером: здесь в 30-градусную жару охлаждались любители музыки, слэмуя под грандж и хардкор.



Фото: PAP

Демократия по-польски

Сам приграничный Костшин-на-Одре, от которого до места проведения фестиваля через лес нужно было добираться пешком не менее 5 км, в эти дни напоминал гудящий улей. Меломаны из различных стран мира буквально оккупировали улицы, расположившись на газонах и тротуарах. Здесь пели песни, ели и пили, знакомились, обменивались новостями и даже ночевали те, кто не успел забронировать жилье в небольшом городке с населением в 18 тысяч или же поленился брать с собой палатку.





Погода отдыху на свежем воздухе благоприятствовала, а местная полиция не препятствовала. Стражи порядка, владеющие русским и английским, выполняли по большей части функцию справочной службы. Порядок же поддерживали несколько экипажей полиции, которые курсировали от сцены к сцене, и вертолет. Свободный проход на поле, где не наблюдалось ни одного заграждения, отсутствие людей в форме возле концертных площадок — все было призвано воссоздать атмосферу того самого Вудстока образца 1969 года.





На фуд-кортах крепче пива ничего не продавали, но массового досмотра публики — а это, по подсчетам организаторов, не менее 400 тысяч человек — никто не устраивал. Сильно нетрезвых людей тоже не наблюдалось, хотя в любом магазине городка спиртное можно было купить без труда. Правда, полиция оставила за собой право выборочно проверять рюкзаки гостей фестиваля на предмет крепких напитков. Все остальное, включая воду и пиво, разрешалось приносить с собой в неограниченном количестве.





Уже в 8 утра солнце палило нещадно, а от огромного поля, истоптанного тысячами ног, в небо поднималось облако пыли и висело до глубокой ночи. Поэтому помимо бесплатных туалетов и озера у главной сцены организаторы Pol’and’Rock оборудовали на открытой площадке душевые. Время от времени пожарная машина поливала людей водой из брандспойта, а в городе на привокзальной площади по распоряжению местных властей установили переносные рукомойники.





«Кто ж пьет в такую жару? Арбуз сейчас — то, что надо!»

Публика на Pol’and’Rock приехала самая разнообразная. Но музыка гостей фестиваля особо не интересовала, а вот сама атмосфера праздника и возможность найти развлечения на любой вкус привлекали многих. Кто-то устраивал прямо возле палаток спортивные состязания, кто-то — свой альтернативный концерт. Находились и те, кто за 150 злотых (примерно 40 евро) готовы были отведать экстрима, оказавшись подвешенными за ноги на стреле подъемного крана.

Славомир и Алисия из города Гожув-Великопольски приезжают на фестиваль уже четвертый год подряд. По их словам, в Польше это одно из немногих бесплатных мероприятий такого масштаба.





— Мне очень нравится тут бывать, — на смеси польского, украинского и русского сообщает молодой человек. — Какая любимая группа? У меня — Nirvana. Кто сегодня будет выступать, я даже не знаю, это совсем не важно. Мы приехали, чтобы как следует отдохнуть.

В одном из палаточных городков, которые спонтанно разбили приезжие, слышится русская речь с вкраплениями белорусских слов. Здесь расположилась большая компания из Гродно — не менее десяти человек в возрасте 30−35 лет. На польском Вудстоке кто-то из них впервые, а кто-то уже считает себя завсегдатаем фестиваля.

— Я уже в пятый раз тут, — признается мужчина с колоритными татуировками по всему телу и представляется Дмитрием. — Ехал специально на Judas Priest. Даже не верится, что сегодня увижу их живьем!





— А я больше по рэгги зависаю, — включается в разговор Артем, голову которого украшают растаманские дреды. — Очень жду выступления Big Mountain.

Состав исполнителей в этом году звездный. Помимо польских знаменитостей на фестиваль приехали Extrema, Blues Pills, Arche Enemy, Balkan Beat Box. Пока гости из Гродно перечисляют хэдлайнеров, в палаточном городке появляется мужчина с двумя арбузами подмышками. Его встречают дружным хохотом.





— Саня, ты дома не мог арбузов поесть? Лучше б пива принес!

— Кто ж пьет в такую жару? Арбуз сейчас — то, что надо! — отвечает мужчина и с облегчением избавляется от ноши. — От самого города тащил! Продавщица в склепе (магазин по-польски. — Прим. TUT.BY) как узнала, что я из Беларуси, помогла арбузы выбрать. Правда, тоже удивилась, что я их с собой на фест понесу.

15-летний Доминик — житель немецкого Дортмунда. На Pol’and’Rock приехал один, без сопровождения взрослых. В Польше у него есть родственники, поэтому родители, по словам подростка, спокойно отпустили его на выходные в соседнюю страну.

— Мне очень интересно общаться здесь с людьми из других стран. Вот вы из Беларуси, это же часть России, да? — интересуется молодой человек по-английски.

«Любовь, дружба, музыка»

Этому девизу Pol’and’Rock, который является более мягкой интерпретацией главного лозунга американского Вудстока, столько же лет, сколько и самому фестивалю. Проявления дружбы и открытости здесь выражаются фразой, которую по-русски можно воспроизвести как «дай пять». Откуда появилась эта традиция, никто не знает. Но когда навстречу идут люди, то они обмениваются ударами ладонью о ладонь. На фестивальной площадке это порой создавало метровые «пробки», когда два потока публики, следующие в разные концы поля, притормаживали, чтобы поприветствовать друг друга таким образом.





Очередной парень по имени Збышек, подставивший ладонь для удара, поясняет, что «дают пять» только левой рукой.

— Это должно идти от самого сердца.

Объятия с совершенно незнакомыми людьми на Pol’and’Rock так же естественны, как и исполнение песен а капелла, которые подхватывают все, кто знает слова. Причем, в толпе можно запросто услышать англоязычную Crush на французском или же украинскую «Червону руту». В любви друг другу люди признаются тоже на всех языках мира и интересуются: а как это будет звучать по-белорусски?





Свои намерения некоторые декларируют вполне открыто, вешая на шею либо держа в руках таблички эротического содержания. Незнакомый молодой человек распахивает объятия вместе с одеялом на голом теле, под накидкой красуется картонка с надписью Free sex. Кто-то указывает в объявлении «Ищем ноги», кого-то интересует однополая любовь.

— Почему нет? — рассуждает англичанин Кристофер и добавляет, что не имеет ничего против романтического приключения. — Любовь рождает любовь.



