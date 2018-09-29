"Визит в прошлое". Видео, в котором черно-белый старосветский Витебск стал цветным

Витебский краевед, фотограф, художник-ретушер Виктор Борисенков выпустил новый ролик — «Визит в прошлое», в котором раскрасил черно-белые фотографии и открытки города конца XIX — начала XX веков. Его презентация состоялась на первой лекции нового сезона курсов по истории Витебска в областной библиотеке. TUT.BY впервые публикует это видео для широкой аудитории. Автор ролика рассказал нам об особенностях работы с ретроснимками.



Скриншот видео Виктора Борисенкова

— В основе ролика — фотографии Витебска конца XIX — начала XX веков. Отсюда и первая трудность: выбор снимков этого периода невелик, а качественных, с четкими и проработанными деталями — еще меньше. Поэтому, кроме фотографий, я использовал изображения с почтовых открыток 1900-х — 1910-х годов, — поясняет Виктор Борисенков.

В своих прежних роликах краевед сопоставлял старые фото Витебска и современные снимки, снятые в одном и том же ракурсе. Этот прием называется таймерографией («что было — что стало»). Примеры таких работ — здесь , здесь и здесь .

— Но для этого ролика я отобрал снимки, современные ракурсы большинства из которых сейчас уже невозможно воспроизвести. Либо нет тех домов и колоколен, с высоты которых сняли старые фото. Либо место съемки застроили в советские годы. Либо нельзя точно определить это место. Так родилась идея сделать калейдоскоп старых фотографий. Сменяя друг друга, они выстраиваются в видеоряд со своей определенной драматургией. Это словно прогулка, путешествие по старому Витебску. Под колокольный звон мы плывем над городом, храмами, парками, Двиной. Останавливаемся на каких-то улицах, перед разными зданиями, церквями и костелами. В конце — панорамные снимки, и мы снова слышим колокола и видим Витебск с высоты птичьего полета, — рассказывает Виктор.

Метод раскрашивания черно-белых фотографий называется колоризацией.

— Этот метод, как мне кажется, позволяет сделать прошлое более осязаемым и реальным. Для колоризации существуют специальные компьютерные программы, — объясняет Виктор Борисенков. — Что касается цветовой точности и достоверности, то здесь существует, боюсь, только одна подсказка — цветные фотографии Сергея Прокудина-Горского. Причем, как Витебска, так и других городов Российской империи, которые они снимал в начале ХХ века. На них мы видим, каким в то время был цвет зданий, фасадов, крыш, заборов и т.д. Но за столетие этот колорит совершенно изменился, цвет старых домов в Витебске сегодня уже другой. Поэтому где возможно — пользуюсь документальными подсказками, где-то использую логику, где-то включаю интуицию, где-то — фантазию. Но небо, деревья и земля были такими же, как и сегодня, и сотни лет назад.

По словам Виктора, работа над одним изображением может занять день, иногда дольше.

— А как вы выбираете музыку для своих видеороликов? В ваших работах удачно перекликаются изображение и музыкальный фон.

— Музыка в моих видеороликах играет, пожалуй, главную роль. Без нее не было бы нужного мне восприятия. В большинстве случаев сначала появляется музыка, а потом уже видеоряд. Музыка подсказывает и настроение, и какие-то решения, ходы, и в конечном счете — продолжительность видео.