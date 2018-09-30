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Картину художника Чжао Уцзи продали за рекордные 65 млн долларов
01.10.2018 07:42 — Новости Культуры | Tut.by
Картина кисти китайского художника-абстракциониста Чжао Уцзи (1920−2013) ушла с молотка в Гонконге за $ 65,2 млн Об этом сообщили организаторы прошедших в воскресенье вечером торгов из аукционного дома Sotheby’s.
Это рекордная стоимость среди произведений азиатских живописцев, выполненных маслом. Речь идет о крупном полотне-триптихе под названием «Июнь-октябрь 1985», написанном в этот период. В свое время эта работа размером 10 на 2,8 метров украшала лобби главного здания в комплексе Raffles City в Сингапуре.
На холсте изображен пейзаж в оранжево-фиолетовых тонах, воплощенный не в традиционном стиле, а, скорее, в духе западного абстракционизма. Такое смешение давно стало фирменным почерком мастера.
Оценочная стоимость лота составляла $ 45 млн, однако в ходе торгов цена значительно выросла. Имя покупателя не раскрывается.
Мастер абстракционизма
Чжао Уцзи родился в Пекине, учился каллиграфии и живописи в художественной школе Ханчжоу. В 1948 году он переехал в Париж, и именно там в его картинах стала проявляться тяга к абстракционизму. Китайский автор черпал вдохновение в работах Матисса и Пикассо, оказался под влиянием западного модернизма, работ импрессионистов и экспрессионистов. В то же время он не забывал про китайские мотивы и активно экспериментировал со стилем.
В конце 1950-х годов уже получивший мировую известность Чжао перестал давать названия своим картинам — вместо этого он просто писал даты завершения работ. Спрос на них оставался стабильно высоким в Париже, Лондоне и Нью-Йорке. А в последние годы интерес к картинам этого автора стал заметен и на азиатском рынке.
Последние годы жизни Чжао Уцзи провел в Швейцарии, на берегу Женевского озера. До самой смерти (9 апреля 2013 года) он занимал одно из ведущих мест в рейтинге наиболее дорогих современных художников. В прошлом году одна из его работ ушла с молотка в Гонконге за $ 26 млн.
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Оценочная стоимость лота составляла $ 45 млн, однако в ходе торгов цена значительно выросла. Имя покупателя не раскрывается.
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