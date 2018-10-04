"Прогулки по незнакомому Витебску". Улица, где жили изобретатель, будущий сказочник и грабители

Музей современного искусства, три банка, столько же летних кафе, паб, крупный магазин, женский монастырь — все это расположено на 200-метровой улице в историческом центре Витебска. Догадались, на какой? Да, это улица Толстого. Именно здесь пройдут очередные «Прогулки по незнакомому Витебску» .



Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Улица Толстого — одна из самых старых в Витебске. Первые постройки здесь появились в X—XIII веках, а сама она запечатлена на первом плане города — «Чертеже г. Витебска 1664 года».

Тогда улица называлась Подвинская: она соединяла Ратушу и гостиный двор с берегом Западной Двины. Такую трассировку улица имеет и сейчас. В былые времена по Подвинской торговцы доставляли товары от пристани на реке к рынку перед Ратушей.

Первоначально постройки на улице располагались южнее, чем сейчас: они занимали примерно треть современной проезжей части улицы Толстого. В XVIII веке склон Успенской горы подрезали и укрепили вертикальной каменной стеной. Расширившуюся площадку застроили каменными домами.



Улица Подвинская. 1894 год. Фото: «Витебская энциклопедия»

В 1910 году, через месяц после смерти писателя Льва Толстого, Подвинскую переименовали в улицу Графа Толстого. После революции титул из названия убрали.

На Подвинской жили известные врачи

В середине XIX века Подвинская была одной из главных в городе. Тут стояли лучшие каменные особняки. В одном из них жил известный витебский врач и изобретатель Карл Гюбенталь (1786−1858). (Здание находилось там, где сейчас кафе «Николаевский хуторок»).



Улица Подвинская. Слева — двухэтажный дом Карла Гюбенталя. Открытка начала XX века. Фото: «Витебская энциклопедия»

30-летний Гюбенталь приехал в Витебск в 1816 году на должность инспектора врачебной управы и жил здесь почти 40 лет. По отзывам современников, доктор «слыл светочем науки». Его открытия были известны не только в Российской империи, но и в Европе.

Гюбенталь считается одним из первых изобретателей гипсовой иммобилизации и новых медицинских инструментов. Он проводил опыты по трансплантации органов, успешно боролся с эпидемией холеры.

Гюбенталь лечил от холеры брата императора Николая I — великого князя Константина Павловича, который оказался в Витебске в 1831 году. Но спасти августейшую особу не удалось — князь умер. Злые языки утверждали, будто витебский доктор отравил его. Но подтверждения этому не нашли, и врача оправдали.

Гюбенталь изобрел также плуг, борону для удобрений, водочерпательную машину и другие механизмы. В 1830 годах доктор построил на Витьбе водяную мельницу с «плавающими рычагами», а рядом — плавучий разборный мост. Как писала пресса, его установили «в невероятно короткое время — 2 минуты 20 секунд».



Мельница на Витьбе, построенная Гюбенталем. 1867 год. Фото Сигизмунда Юрковского из фондов Витебского областного краеведческого музея

В 1900-х годах в собственном доме на Подвинской жил еще один известный в городе врач — Василий Сченснович (1853−1910). Он был одним из учредителей витебской общины сестер милосердия, а также главным врачом лечебницы при общине.



Вид на улицу Толстого с Успенской горы. Открытка 1914 года. Фото: «Витебская энциклопедия»

Благодаря усилиям Василия Сченсновича в 1906 году в Витебске открыли частную фельдшерско-акушерскую школу. Она работала до 1913 года, готовила фельдшериц и повивальных бабок, ежегодно выпускала 30−60 человек.



Василий Сченснович (во 2-м ряду 3-й справа) с выпускницами фельдшерско-акушерской школы. 1908 год. Фото из фондов Витебского областного краеведческого музея.

Здесь прошло детство автора «Старика Хоттабыча»

Многие витебляне знают о том, что на Подвинской родился знаменитый писатель Лазарь Лагин (настоящая фамилия Гинзбург; 1903−1979). В начале ХХ века его семья снимала жилье в доме неподалеку от устья Витьбы.

Маленький Лазарь жил в Витебске недолго — вскоре семья переехала в Минск. Но витебское детство Лагин запомнил на всю жизнь. Став известным человеком, он побывал в Витебске всего раз — на праздновании 1000-летия города.



Скульптура «Старик Хоттабыч». Фото: Роланд Дубровский, fotokto.ru

В 2017 году в Витебске появилась скульптура «Старик Хоттабыч», посвященная самому известному герою книг Лагина. Установили ее неподалеку от места, где стоял дом писателя, — возле театра «Лялька».

Банки, гимназии, училища

Практически все здания на улице Толстого — дореволюционные.

Дом № 2 построили в 1856 году. Первыми его владельцами были купцы Витенберги. В начале ХХ века здание приобрел Московский международный торговый банк для размещения в нем витебского отделения. Интересно, что банк находился здесь все последующие десятилетия, менялись только названия. Сейчас это Белагропромбанк.

Соседний дом № 4 (последняя треть XIX века) тоже принадлежал Витенбергам. В начале 1900-х его выкупил Московский земельный банк. Позже зданием владел Лурье.



Дома № 2, 4 на улице Толстого. Открытка начала ХХ века. Фото: «Витебская энциклопедия»



Дом № 2 на улице Толстого. 2018 год. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY



Дом № 4 на улице Толстого. 2018 год. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

В 1900—1910 годах в здании находились частная мужская гимназия Ивана Неруша. Русский язык и арифметику в приготовительном классе здесь преподавал этнограф Николай Никифоровский. В 1911—1919 годах в доме жила семья Владимира Краснянского — педагога, краеведа, музейного работника. В честь этих двух известных витеблян на доме № 4 в 1996 году установили мемориальные доски.

В 1930-х здание занимало отделение коммунального банка. В годы войны — городская управа. В 1960-х — строительный банк, детские комната милиции и поликлиническое отделение. Сегодня тут офисы разных организаций и кафе.

Дом № 1 в начале ХХ века принадлежал Данькину. С 1906 по 1917 год здесь размещалось 7-классное коммерческое училище — среднее учебное заведение, которое давало общее и коммерческое образование. Тут учились, например, художник Ефим Минин и скульптор Давид Якерсон.



Улица Подвинская и коммерческое училище. Открытка начала ХХ века



Дом № 1 на улице Толстого. 2018 год. Фото: Игорь Матвеев

В 1930-х годах по адресу находились детсад, школа повышения квалификации колхозных работников, партшкола. В 1960-х — центральный телеграф, в 1970-х — инспекция по качеству товаров и охране природы, гидрологическая станция, РСУ № 7, областная контора заготльнопенькопрома и т.д. Сейчас — офисы и паб «Торвальд».

До революции на Подвинской находились также женские учебные заведения — прогимназия Дарьи Давидовой и коммерческое училище.

Дом с криминальным прошлым

Яркий пример архитектуры Витебска рубежа XIX-ХХ веков — дом № 3. Двухэтажный особняк из красного кирпича до революции принадлежал Соломону Митову. После муниципализации здесь разместились городская больничная касса, аптека, амбулатория, типография. Несколько комнат использовали под жилье.



Дом № 3 на улице Толстого, 2012 год. Фото: domofoto.ru



Дом № 3 на улице Толстого. 2018 год. Практически весь фасад старого здания закрывает терраса кафе. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Сохранилась криминальная история, связанная с жильцами этого дома. Как писала местная пресса, в ноябре 1924 года здесь задержали банду китайцев, которые грабили людей на дорогах в окрестностях Витебска. Милиция произвела в доме обыск. Дальше события развивались так: «Агентам удалось задержать всю шайку. У задержанных оказалось много оружия. В нападении они сознались».

С 1924 года до войны в здании находилась поликлиника имени Ленина. После войны медучреждение переехало в соседний дом (на Толстого, 5). Сейчас на первом этаже дома № 3 — кафе.

Где делали щетки, кисти и ерши

Здание на Толстого, 5 пожилые витебляне ассоциирует с поликлиникой, которая была здесь в 1960-х — 1980-х годах, а молодежь — с магазином обуви холдинга «Марко». На средства этой компании во 2-й половине 1990-х дореволюционный дом снесли и отстроили заново. Позже недалеко от здания появилась скульптура святого Криспина — покровителя сапожников и кожевенников.



Дом № 5 на улице Толстого. Фото из книги «Збор помнікаў гісторыі і культуры. Віцебская вобласць», 1983 год. Источник: «Таямніцы Віцебска».

История дома связана не только с производством обуви, но и с изготовлением щеток. В 1920 году в этом здании начала работать щеточная фабрика, которая выпускала щетки, ерши, кисти. В 1931 году предприятие объединилось со щетинной фабрикой в Витебский щетинно-щеточный и волосопрядильный комбинат. В 1930-е годы он был одним из крупнейших в СССР, работал до войны.

Щетинная фабрика в 1920-х тоже находилась на улице Толстого. Производство развернулось в бывшем жилом доме — современном № 15. Фабрика изготавливала щетину мягких и твердых сортов. Сырье поступало из разных городов Советского Союза, а продукция шла и на экспорт.



Дом № 15 на улице Толстого. 2018 год. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Каменное 2-этажное на цокольном этаже здание (часть современного дома № 15) построили в XIX веке. Позже его «соединили» с соседними постройками, и оно имело разную высоту и разные фасады.



Улица Подвинская и Успенский собор. Открытка начала ХХ века

Аптекарь, который содержал детский сад

В 1910-х левая пристройка к современному дому № 15 принадлежала купцу Соболевичу. Здесь размещались детский сад и 3-классное подготовительное училище, целью которых было «дать детям обоего пола правильное и всестороннее первоначальное воспитание, научить их говорить по-французски и по-немецки, подготовить в первые три класса мужских и женских гимназий».

Содержал детсад и училище на свои средства известный в городе аптекарь Роберт Ульрих, а занималась делами этих заведений его жена Софья. После революции детсад и училище перестали действовать, семья Ульрихов уехала из Витебска.



Группа мужчин, играющих в карты. Первый слева — Роберт Ульрих, витебский аптекарь. Фото начала ХХ века из фондов Витебского областного краеведческого музея

До конца 1980-х дом был жилым. С начала 1990-х здесь разместился центр культурно-духовного возрождения. С 2001 года здание входит в комплекс Свято-Духова женского монастыря.

Дома для художников и музыкантов

Еще одно старинное здание на Толстого — дом № 7. Сегодня оно известно как «Арт-пространство на Толстого, 7» .

Это первый в Беларуси альтернативный Музей современного искусства. Каждый зал — арт-пространство, которое художник формирует сам. На Толстого, 7 проходят выставки, кинопоказы, лекции, встречи, презентации.

В 2018 году здесь открылся Музей фотографии имени Сигизмунда Юрковского.



Дом № 7. 2018 год. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Арт-пространство размещается в бывшем жилом особняке конца XVIII века. После революции помещения использовали и для жилья, и для размещения различных организаций. Перед тем как здание отдали художникам, здесь был проектный институт домостроительного комбината.

Последний дом на левой стороне улицы Толстого — № 8. Многие горожане знают это здание как бухгалтерскую школу. Учебное заведение находилось здесь в 1970-х — начале 2000-х.



Дом № 8 на улице Толстого. 2018 год. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Дом построили в начале ХХ века как жилой. В то время он был на улице не последним — рядом, у самого моста через Витьбу, находился еще один двухэтажный особняк, принадлежавший до революции Арону Беленькому (был разрушен в годы войны).



Улица Толстого. В центре — двухэтажный дом Арона Беленького. 1912 год. Фото Сергея Прокудина-Горского

Оба здания связаны с музыкальной жизнью города. С 1924 года и до войны в доме Беленького размещался музыкальный техникум, основанный в 1918 году как народная консерватория. Перед войной низшая ступень этого учебного заведения (музыкальная школа) находилась в нынешнем доме № 8. После войны в течение полутора десятка лет там были и музыкальная школа, и училище. В 1964 году музучилище переехало на улицу Советскую.

Как горожане переправлялись через Двину

Улица Толстого заканчивается на берегу Западной Двины. С давних времен здесь находилась переправа, соединявшая берега реки (между нынешними улицами Толстого и Энгельса). На планах Витебска конца XVIII века в этом месте обозначен мост.



Деревянный свайный мост через Двину. 1880-е годы. Фото Сигизмунда Юрковского из фондов Витебского областного краеведческого музея

Деревянный свайный мост через Двину существовал до начала 1860-х. Его перестраивали каждый год после разрушения ледоходом и паводком.

После того как здесь в 1866 году построили постоянный каменный мост, деревянный возвели только раз — во время немецкой оккупации в 1941 году. Им пользовались и служащие вермахта, и горожане.

После войны, пока восстановили каменный мост (в середине 1950-х), между улицами Толстого и Энгельса действовала паромная переправа.