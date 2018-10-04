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С телохранителя Ким Кардашьян требуют 6 млн долларов: не уберег звезду от ограбления в Париже

05.10.2018 07:25 — Новости Культуры | Tut.by  
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Телохранителю Ким Кардашьян Паскалю Дювье предъявлен иск на 6,1 млн долларов. Иск предъявлен страховой компанией AIG из-за ограбления Кардашьян, произошедшего в Париже 2 года назад.


Паскаль Дювье работал телохранителем Ким Кардашьян

Тогда у Кардашьян были похищены украшения на примерно 9,5 млн долларов.

В AIG утверждают, что Паскаль Дювье и его охранная фирма Protect Security проявили халатность, охраняя квартиру звезды.

Во время парижской недели моды в 2016 году пятеро грабителей, переодетых в полицейскую форму, вошли в квартиру Ким, приставили к ее голове пистолет и забрали драгоценности. После этого ее связали и заперли в ванной комнате.

AIG выплатила Ким стоимость украденных украшений.

Телохранитель Дювье в это время сопровождал сестер Ким Кардашьян, Кортни и Кендалл, в ночной клуб.

В интервью франзцузской газете Le Journal du Dimanche Ким Кардашьян рассказала о том, как произошло нападение: «Они схватили меня и отвели в коридор, связали пластиковыми проводами, зафиксировали мои руки, а затем приклеили липкую ленту поверх рта и такой же лентой скрепили ноги».

В иске AIG, поданном в Делавере, говорится, что телохранитель и его компания оставили знаменитость в одиночестве.

По данным портала о жизни знаменитостей TMZ, в иске также говорится о многочисленных нарушениях безопасности, в том числе об исчезнувшем или сломанном замке и сломанной системе внутренней связи.

Сообщается, что Паскаль Дювье и его компания Protect Security также охраняли и других знаменитостей, включая американскую хип-хоп группу Black Eyed Peas.

В январе 2017 года французская полиция арестовала 10 человек в рамках расследования дела об ограблении.

Ким Кардашьян-Уэст стала известна по реалити-шоу «Семейство Кардашьян», в котором она участвовала вместе с членами своей семьи.

Она также снялась в нескольких фильмах и попробовала себя в качестве модели.

 
 
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Во время парижской недели моды в 2016 году пятеро грабителей, переодетых в полицейскую форму, вошли в квартиру Ким, приставили к ее голове пистолет и забрали...
 
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