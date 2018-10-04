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Грустяш, Хочун, Жрун, Тюленешарпей? Автор Ждуна представила новую скульптуру
05.10.2018 07:40 — Новости Культуры | Tut.by
Скульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт, известная как
Работа ван Брифорт представляет собой безрукое существо с крупными глазами, кошачьим носом и морщинистыми складками по всему телу. Задние конечности необычного зверька, лежащего на животе, выполнены в форме человеческих ног.
«Ему нужно имя!» — пишет Маргрит ван Брифорт.
В сети мгновенно откликнулись на призыв дать имя новой скульптуре. Русскоязычные пользователи предлагают назвать это создание Грустяш, Хочун, Жрун, Смиренец, Ползун и Тюленешарпей.
А какой вариант предлагаете вы? Пишите в комментариях.
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Русскоязычные пользователи предлагают назвать это создание Грустяш, Хочун, Жрун, Смиренец, Ползун и Тюленешарпей.
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