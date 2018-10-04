Грустяш, Хочун, Жрун, Тюленешарпей? Автор Ждуна представила новую скульптуру

Скульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт, известная как автор Ждуна , представила публике свое новое творение. Фотографии своей скульптуры она опубликовала в своем Instagram . Имени у него пока нет.

Работа ван Брифорт представляет собой безрукое существо с крупными глазами, кошачьим носом и морщинистыми складками по всему телу. Задние конечности необычного зверька, лежащего на животе, выполнены в форме человеческих ног.

«Ему нужно имя!» — пишет Маргрит ван Брифорт.

В сети мгновенно откликнулись на призыв дать имя новой скульптуре. Русскоязычные пользователи предлагают назвать это создание Грустяш, Хочун, Жрун, Смиренец, Ползун и Тюленешарпей.

А какой вариант предлагаете вы? Пишите в комментариях.