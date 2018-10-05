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National Geographic Traveler: Беларусь - страна № 1 в агротуризме, белорус - лучший travel-блогер

06.10.2018 00:36 — Новости Культуры | Tut.by  
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Белорус Леонид Пашковский был признан лучшим travel-блогером по версии читателей журнала National Geographic Traveler. Он получит награду за проект «Хочу домой» — о путешествиях в самые опасные места планеты.

Видео: ХОЧУ ДОМОЙ

Голосование за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха — National Geographic Traveler Awards 2018 — длилось с 22 июня по 5 октября включительно. На протяжении всего периода Леонид Пашковский лидировал и в итоге стал лучшим. Официально результаты будут объявлены в ноябре на сайте журнала и в номере журнала National Geographic Traveler за ноябрь 2018 — январь 2019.

Его соперниками в номинации «Лучший travel-блогер» были восемь человек: Сергей Доля, Иван Дементиевский, Сергей Сухов, Анастасия Романова, Ольга Растегаева, Александр Федоров и Елена Срапян, Мария Володченко. Леонид набрал 46 процента голосов, его ближайший сономинант — 20.

— «Хочу домой» — программа о путешествиях на темную сторону Земли: туда, где страшно, опасно, плохо и неуютно. Но там тоже живут люди. Это документальный сериал о том, как им это удается: интервью с местными, жизнь наизнанку и без мыла в душу. Реальность без макияжа и вторых дублей, жизнь, от которой сосет под ложечкой, — так описывает свой проект Пашковский.

За неполных два года Леонид снял множество видео в разных странах: о сексе и домашних вечеринках на Кубе, жизни в трущобах Мумбаи, тайных вечеринках и черном рынке алкоголя в мусульманском Иране, о ритуалах вуду на Гаити, уличных бандах в Панаме и о многом другом.

29 сентября Пашковский улетел снимать третий сезон проекта «Хочу домой». В недавнем интервью для 34mag.net он рассказал о новом маршруте: Таиланд, Восточный Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный округ, Мьянма, Бангладеш и юго-восток Китая.

На канал Пашковского в YouTube подписано более 220 тысяч человек. Наибольшее количество просмотров — 6,3 миллиона просмотров — набрало видео о сексе, роме и домашних вечеринках на Кубе.


Фото с личной страницы Леонида Пашковского в Facebook

В конкурсе российского журнала National Geographic Traveler участвовала и Беларусь — в номинации «Агротуризм». За нее проголосовало 50 процентов читателей, и это победа. В этой же номинации были Бразилия, Италия, Китай, США и Италия. В результате Беларусь набрала 50 процентов голосов — и стала лучшей страной для агротуризма.

Кроме этого, журнал выбирал лучших еще в 23 других номинациях. Лучшим местом для семейного отдыха стала Турция, лучшим российским курортным отдыхом — Алтай Резорт. Лучшим горнолыжным курортом выбрали Швейцарию, а наилучшей страной для приключений назвали Непал. Лучшей передачей о путешествиях стала «Орел и Решка. Америка» на телеканале «Пятница», открытием года — Исландия.

 
 
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Награду National Geographic Traveler Awards 2018 Леонид Пашковский получил за его проект "Хочу домой" - о путешествиях в самые опасные места планеты.
 
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