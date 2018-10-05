"Властелин колец" на стекле. Витраж брестчанки получил Гран-при в Минске

Героиня прямо с порога решает расставить все точки над «i». По образованию она вовсе не художник, а историк-религиовед. Наверное, отсюда ее огромный интерес к витражной росписи. Девушка любит путешествовать и во время своих поездок обязательно включает в маршрут церкви, костелы и соборы, где сохранились старинные рисунки на стекле. А с недавних пор роль простого созерцателя перестала ее устраивать. Так, Валя Новикова взяла в руки кисточки и краски и решила сама попробовать себя в этом виде искусства. Получилось круче, чем можно было себе представить. Первая работа и — сразу Гран-при, пишет Zarya.by.





На самом деле история этого витража больше бытовая, нежели какая-то возвышенная. В квартире затевался небольшой косметический ремонт, и Валя решила внести в интерьер свежие краски, заменив обычную тюлевую занавеску на балконной двери оригинальным витражом. Вопроса, что рисовать, у девушки даже не возникло. Несколько лет подряд она коллекционировала у себя на компьютере эскизы китайского художника Цзянь Го, который изображает различные сюжеты из книг и фильмов в стиле витража.

— У него множество артов на все лады, причем многие сюжетные линии прорисованы в десятках вариантов. Я посидела, подумала, что можно как-то логично скомпоновать их в единую картину. А поскольку мне как раз под руку попался «Властелин колец», то так родилась идея изобразить знаменитый эпизод из книги — отплытие в Валинор, то есть на Запад. Этот момент оказался весьма кстати, ведь мой балкон как раз выходит на западную сторону, — смеется Валя.





В эльфийскую тематику с замками и кораблями девушка отлично вписала «кусочки» уже реальных соборных витражей, а раму украсила элементами, похожими на листья папоротника, что очень гармонично дополнило концепцию.

— Перенимать опыт мне было не у кого, лично я не знаю в Бресте мастеров, которые занимались бы витражной росписью на окнах, — говорит Валя. — Поэтому пришлось всему учиться самой. Фактически с нуля. Благо, в интернете полно информации, и любой может попробовать себя в этом деле.

Каких-либо хитрых приспособлений для витражной росписи не нужно. Здесь используются специальные краски, которые наносятся тонкими кисточками либо даже иголкой, а контуры выдавливаются прямо из тюбика с очень узким носиком. Поэтому работа витражиста считается ювелирной: у мастера должна быть очень твердая рука, которой непозволительно даже на миг дрогнуть, иначе контур пойдет зигзагом, а не ровной линией.





— Но самые большие враги — это пыль и пузыри, — рассказывает Валентина. — В обычной квартире, где регулярно проводится влажная уборка, первый момент не такой уж и критичный. Гораздо больше хлопот мне создавала кошка, которая то и дело пыталась внести свой вклад, пару раз наступив на витраж и оставив там шерстинки, которые потом приходилось вылавливать.

Пузыри, которые иногда выдавливаются из тюбика вместе с краской, тоже недопустимы на витраже. Их обычно разгоняют кисточкой, не давая засохнуть. Кстати, кисточка в руках мастера, который расписывает стекло, практически не знает покоя, она все время в движении. Ведь витражная краска, как вода: даже при небольшом уклоне стекает, застывает наплывом, отчего портится вид картины, поэтому ее надо постоянно «подгонять» в нужное место.

Рука Терминатора

Над своим первым витражом, кстати, совсем не маленьким (его размер 165×60 сантиметров), Валя Новикова работала две недели. Когда же он был готов, девушка решила не использовать его тут же по прямому назначению, а сперва свозить на фестиваль в Минск, постоянным участником которого она является.





Речь идет о ежегодном белорусском фестивале современной молодежной восточноазиатской культуры «Хиган», который в этом году вынужден был поменять название. Нынче он прошел просто под своим порядковым номером — XIII.by. Минский фестиваль объединяет сотни любителей косплея — своеобразного «театра», где главные роли отданы персонажам аниме, манги, комиксов, компьютерных игр и фильмов. Люди, переодевающиеся в этих героев, стараются как можно реалистичнее передать выбранный образ, уделяя большое внимание наряду, прическе и гриму.





— Я шью костюмы для косплея уже 12 лет — ничего на заказ, только для себя и людей, с которыми участвую в одном проекте, — рассказывает Валя. — Это достаточно интересная индустрия, где постоянно появляются новые материалы, а, следовательно, и новые идеи. Когда я только начинала, невозможно было купить даже парик, а сейчас готовый костюм можно без проблем приобрести на том же Алиэкспрессе.

В этом году на минском фестивале Валя Новикова также получила две награды: за сценический костюм — второе место, а за витраж — Гран-при.

— Я представляла витраж в номинации «Авторский крафт», где участники могут выставить любую вещь, сделанную своими руками для каких-то собственных целей, например, для интерьера, как в моем случае, и которая имела бы сюжет, связанный с фестивальной тематикой.

Удивительно, что эльфийский витраж Вали обошел даже самую обсуждаемую работу, представленную на фестивале, — огромный гобелен, на создание которого одна из участниц потратила больше года.

— Честно говоря, увидев, как развешивают этот гобелен, я поняла, что шансы у меня резко падают, — вспоминает девушка. — Но когда стали подходить люди и хвалить меня то за мельчайшую проработку деталей, то за аккуратность рисунка, я снова воспряла духом.

Получив одну из самых престижных фестивальных наград, Валя, тем не менее, не собирается почивать на лаврах. Сейчас у нее очень горячая пора — подготовка к следующему мероприятию. В начале ноября в Минске пройдет фестиваль фантастики, фэнтези, комиксов и компьютерных игр UNICON Convention. На вопрос, повезет ли туда снова витраж, девушка говорит, что выставлять работу, которая уже получила награду, считается дурным тоном. Поэтому она днями и ночами корпит над своим новым крафтом — эльфийским луком. Интересно, что его рукоять будет выполнена из гипса в виде женской фигуры.

— Здесь я попробую совершенно новую для себя технику отливки, — делится планами мастер. — Для меня в принципе не характерно зацикливаться на чем-то одном, постоянно нужно искать свежие материалы, формы, техники. Так случилось и с витражной росписью. Хотя мое знакомство с этим видом искусства, думаю, еще продолжится. В доме ведь много мест, пригодных для этого дела, да и хочется научиться рисовать не только на плоской поверхности, но и освоить объем.