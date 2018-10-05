За нетрезвый вид - 70 ударов плетью. Белорус о путешествии в Иран на мотоцикле

Алексей Кривец работает на вполне спокойной работе: заведует складом для хранения фруктов. При этом у него есть очень неспокойное хобби — путешествия на мотоцикле. За два года он намотал 10 тысяч километров по Беларуси и еще парочку — по западной Украине и Мурманской области России. Имея такой сравнительно небольшой опыт, в этом году он замахнулся на мотопутешествие в совершенно другую культуру за тысячи километров от дома — в Иран.



Алексей — справа

Почему мотоцикл пришлось ввозить в страну полулегальным способом, правда ли, что за употребление алкоголя можно получить 70 ударов плетью, зачем вход на футбольный стадион устилают флагами США и Израиля и что делать, если ты вдруг завалился с мотоциклом на пустынной иранской дороге — TUT.BY публикует рассказ Алексея.

«Четыре колеса возят тело, а два — душу»

Алексею 28 лет. Женат, есть маленькая дочка. А благодаря дочке (в каком-то смысле) — и мотоцикл.

— Когда женился, сказал супруге, что хочу купить мотоцикл. До этого я откладывал на него деньги. Перед покупкой решил проконсультироваться с товарищами. Один из них сказал: «Сначала — машина для семьи, потом — мотоцикл для себя». Так и поступил: сперва купил машину. Когда у нас родился ребенок, спросил у жены: «Может, с декретных денег одолжишь какую-то часть?» Она согласилась. Процентов 30% из этих средств пошло на мотоцикл.

Сперва у Алексея был Нarley Davidson, но через несколько месяцев понял: не его темперамент. Приобрел другой — класса спорт-турист.





Путешествовать Алексей начал три года назад. Решил: прежде чем открывать другие страны, нужно хорошенько узнать свою.

— Ездил целый год, за который намотал 10 тысяч километров. Если учесть, что от Бреста до Гомеля — 700 километров, можно прикинуть, сколько раз я пересек страну. В основном смотрел церкви, крепости, костелы. Больше всего удивила история концлагеря в деревне Красный Берег Гомельской области, где во время войны у детей брали кровь.

На второй год спланировал большее. Проехал всю западную Украину, кроме Закарпатья. Она просто напичкана замками. Увидел, наверное, все.

Вернулся оттуда и через две недели поехал на мотоцикле в Мурманск. Самым интересным в этой поездке было село Териберка, где снимали фильм «Левиафан». Хотел продвинуться еще севернее, но для этого требовалось оформить пропуск.





После этой поездки две недели я не садился на мотоцикл. Устал жутко. Еще бы: на обратном пути я проехал 2000 километров за 19 часов. Останавливался только заправиться и немного размяться.

При этом Алексей признает только мотопутешествия: на машине, говорит, совсем не то.

— Как утверждают более опытные люди, четыре колеса возят тело, а два — душу. Когда едешь, ты вдыхаешь запахи. Говорят, под дождем некомфортно. А я считаю, наоборот, интересно. На мотоцикле ты больше успеваешь и по времени, и по местам, которые удается посмотреть. Не очень хорошо лишь то, что 95 процентов времени ты нарушаешь скоростной режим.





Как задумал поехать в Иран?

Воодушевленный опытом путешествия по Украине, в октябре прошлого года Алексей начал строить планы на следующий сезон. Сперва хотел ехать в Казахстан, но знакомый отговорил: «Там делать нечего. Приедешь — и на протяжении трех тысяч километров не увидишь ничего, кроме степи».

И тут внезапно благодаря роликам на YouTube и случайным знакомствам Алексей решил: едет в Иран.

— Начал штудировать YouTube на тему мотопутешествий. Наткнулся на ролик парня из Минска. Он поехал по маршруту Грузия — Иран — Турция — Балканские страны — вокруг Черного моря.

Подумал: «О, Иран, прикольно». Что я о нем знаю? По сути, ничего.

Иран привлек своей закрытостью. Кому ни говоришь «Иран», все отвечают «террористы» или «шахиды». Не очень-то разнообразные ассоциации. Я стал много читать о стране и открыл для себя массу интересных и очень древних мест.

Плюс привлекло, что, по моим предположениям, в Иране должно быть немного туристов, а значит, местные жители не разбалованы, а рыночные отношения не успели разрушить аутентичную культуру.



В Грузии Алексей посетил музей Сталина. Говорит, не понравилось: слишком художественно.

Как разрабатывал маршрут?

Маршрут я начал готовить в ноябре. На это ушло около полугода. Сначала я изучил несколько десятков сайтов, подготовил список всего, что мне хотелось увидеть. Таким образом получилось 280 точек.

Второй этап: я начал расставлять эти точки на карте. Если что-то не вписывалось, или было не очень интересным, или можно было увидеть в другом месте, вычеркивал. В итоге вышло 100 мест и точек на карте.

В феврале жена напомнила: «Мы шесть лет вместе и всего один раз были на море». Решили, что нужен пляжный отдых на несколько дней. Выбрали Турцию. Супруга с дочкой полетели туда на самолете, а я отправился на мотоцикле.





У меня было 25 дней отпуска. Работа позволяла, если понадобится, взять несколько дней за свой счет. Максимальный срок, на который я рассчитывал быть в путешествии, — 60 дней. В итоге на все у меня ушел ровно месяц.

В первый день я доехал до Румынии через Беларусь и Украину, на второй стартовал в Турцию через всю Румынию и Болгарию.

Еще один день — и я в Турции, встречаю свою семью в аэропорту. Отдыхали мы в Кемере ровно 10 дней. Отправив семью домой, сам отправился навстречу неизвестному.





Из особенностей путешествия по Турции назову штрафы за скорость, за которые, как оказалось, можно не платить. Я дважды превысил: один раз на 40 долларов, второй — на 80. Дорожные полицейские очень настаивали оплатить штраф на месте, даже предлагали скидку, но один русскоязычный парень рассказал, что платить не нужно: «У тебя странные для Турции номера, они ничего не докажут».

Затем побывал в Грузии — там нашел самую красивую пещеру со сталактитами, которую когда-либо видел. После этого планировал ехать в Армению, но планы повернули меня в Азербайджан. И вот почему.





«Ручки дверей в каждом доме разные: одна женская, другая мужская»

Из-за высоких таможенных пошлин в Иран не так уж просто въехать на своем транспорте. Условно говоря, в Беларуси мой мотоцикл стоит 5 тысяч долларов. В Иране его бы купили за 15 тысяч. Чтобы я не ввез свой мотоцикл в Иран и там же его не оставил, придумана система «Карнет де Пассаж».

В своей стране я оставляю залоговую стоимость мотоцикла, и мне выдают бумагу, которая штампуется на границе с Ираном при въезде и выезде. По возвращении эти деньги отдают обратно. Но проблема в том, что в Беларуси система не работает. Я решил, что овчинка выделки не стоит, и не стал напрягаться.





Перед путешествием я консультировался у парня, который уже ездил в Иран. Тот посоветовал Хусейна, который помогал ему с провозом мотоцикла через армяно-иранскую границу. Связался. За 350 долларов Хусейн обещал решить свою проблему. Но потом я нашел более выгодное предложение — за 180 долларов от Шахрама через азербайджано-иранскую границу. Быстро перестроил маршрут и решил ехать через Азербайджан.





Конечно, было немного волнительно. Мало ли: не тот человек, не те документы.

Я приехал на нужный пункт пропуска и сперва не знал, что делать. Стал просить, чтобы кто-нибудь позвал Шахрама. Но никто не говорил на английском! Дал пограничникам номер Шахрама, который у меня был, они поговорили. В итоге ко мне вышел кто-то из его помощников и все уладил.

После этого я оформил страховку. Потом, насколько понял, мне сделали разрешение на транзитный ввоз мотоцикла. Шесть часов на границе, 190 долларов по итогу — и я в Иране.





До поездки я много общался с каучсерферами из Ирана. Например, в ноябре прошлого года, когда еще разрабатывал маршрут, мне рассказали (а потом я уточнил), что один доллар стоил 44 тысячи реалов. В сентябре 2018-го — уже 135 тысяч.

Привычные нам банковские карты в стране не работали. Насколько я понял, из-за санкций США. Поэтому наличные деньги обязательны! Важный момент: доллары принимают только в новых банкнотах. Старые образцы денег у вас попросту никто не возьмет для обмена.

По Ирану я не делал маршрут по дням. Просто ехал от точки к точке и ориентировался на степень своей усталости.

Первая точка на территории Ирана — это деревня Мосул. Она построена в горах, из-за чего по крышам домов можно ходить. Въезжал туда около 17 часов и попал в жуткую пробку — пробивался наверх полтора часа.





Что меня удивило в этой деревне? Ручки дверей в каждом доме разные: одна женская, другая мужская. Исходя из того, какой звук они издают, хозяева понимают, кто пришел и кому следует открывать дверь.





«Мотоцикл было не поднять — вместе со снаряжением он весил больше 300 кг»

Знал, что крепость находится в горах и идти туда долго. Но не ожидал, что будет настолько тяжело. Я человек немаленький: в начале поездки при росте 183 сантиметра весил 100 килограммов. До этого 8 лет ходил в тренажерный зал. Но подъем дался очень непросто. Раза три думал, что умру. Сердце натурально выскакивало из груди. Не то что майка — даже рюкзак был мокрый. Но то, что я увидел наверху, того стоило.











Когда спустился, решил ехать в мавзолей Салтани. Навигатор показывал: поедешь направо — 100 километров, налево — 300. Выбрал короткий путь. Первые З0 километров дорога была отличная, но потом превратилась в песчаную. Следующие 60 километров ехал по горам и по песку. В какой-то момент ушел по короткому радиусу — и упал вместе с мотоциклом. Его было не поднять — вместе со снаряжением он весил больше 300 килограммов.





Что я только ни делал: пытался упираться спиной, поднять телом — ничего не действовало. Вдобавок начал выливаться бензин. В итоге я снял все вещи с него и стал ждать. Но кого? Дорога пустынная, никого нет. К счастью, через 20 минут показался парень на мопеде. Он и помог, за что ему огромная благодарность.

Иранская свадьба

С собой я брал палатку и все необходимое, чтобы несколько дней жить автономно. Но за всю поездку, а продлилась она в итоге 11 дней, палатку не открыл ни разу. Все мои ночевки проходили у местных ребят, зарегистрированных на сouchsurfing.com. Иранцы довольно гостеприимно принимают иностранцев. А если этот иностранец еще и на мотоцикле, то успех гарантирован. (Смеется.)





У моего мотоцикла объем двигателя 1300 кубических сантиметров. В Иране таких мощных нет: по закону местным нельзя покупать мотоцикл больше чем на 150 «кубиков». Поэтому для многих я был как аттракцион.

В первую ночь меня принимал парень, ему было, наверное, лет 19. Учится в университете, но все его друзья — школьники. Попросил его показать город, так он отвел меня в приставочный клуб. Кстати, стоит это удовольствие 30 центов.





Стандартное иранское жилье — это квадратная деревянная изба. Все полы устланы коврами, на которых и едят, и спят. Уборная для меня была шоком. Для местных это унитаз, называемый чашей Генуя. Для меня это была просто дырка в полу, но со сливом. Отсутствует бумага, но присутствует кран: можете представить себе процедуру. Я всегда ходил со своей бумагой.

В одну из ночей меня «хостил» парень, о котором я узнал через минского знакомого. Тот пригласил на иранскую деревенскую свадьбу. Было забавно понаблюдать: выглядело все очень непривычно.

Сначала были традиционные танцы — под барабан и дудку. Все это длилось минут 20−30. Потом все разошлись по шатрам с коврами, в которых уже сидели люди. Кстати, мой хост сказал, что свадьба небольшая: 500 мужчин и 500 женщин. Они, конечно, праздновали раздельно.













В какой-то момент приехала машина с едой в больших чанах. Начали раскладывать ее в подносы и передавать друг другу. Рис, мясо, тушеные овощи, напиток — вот и все свадебное «меню». После того как поели, разлили чай. Затем у меня спросили: «Ты будешь курить кальян или пить алкоголь?».

Как известно, алкоголь в Иране запрещен и нигде официально не продается, но его без проблем можно купить. Черный рынок процветает! Об этом мне рассказывал парень из Ирана, работавший в грузинском хостеле. Правда, он же упоминал о своем родственнике, который получил 70 ударов плетью за то, что появился нетрезвым в публичном месте.









Последний раз я употреблял алкоголь в честь рождения сына у друга два года назад. Но решил согласиться на предложение. Сама свадьба проходила в шатре номер 1, пить разрешалось в другом месте — в шатре номер 2. Друг парня, у которого я ночевал, рассказал, что он вообще алкоголик и что все пьют «буквально через день». Понял, что это сказки про тотально непьющую страну.



Ручное производство кирпичей

Когда мы пришли в шатер, перед нами поставили две 1,5-литровых бутылки араки (это аналог нашего самогона). Выпили бутылку. Затем покурили кальян. Вот и вся свадьба.

Насколько мне объяснили, алкоголь у них достать не проблема, но стоит он значительно дороже: литр водки — от 10 до 20 долларов. Водка, как правило, российская. Есть и виски, и джин, но они дороже.

Домой я вернулся похудевшим на девять килограммов. Из-за жары не хотелось есть совсем. Да и просто было жалко времени. А вот воды пил очень много. Жара стояла невыносимая: в 9 утра могло быть 32 градуса жары, в 11 — уже 40.













О ценах на еду скажу: они низкие. Например, большая порция риса с мясом стоит около 1,5 доллара. Это копейки.

О настроениях в Иране

Практически все, с кем я разговаривал, критиковали действующую власть и хотели ее сменить. Однажды общался с человеком, который застал время до революции 1979 года. Говорит, тогда было классно. «Выберите другого», — говорю. «Так нельзя, — отвечают. — Он будет править до смерти, а потом — его сын. Переход исламской республики к светской возможен только через революцию».





Иногда эти разговоры были довольно грустные. Многие планировали уехать из страны. «Ты либо живешь и молчишь, либо сваливаешь», — примерно так заканчивался каждый разговор.

Из-за санкций США в стране очень агрессивная политика по отношению ко всему американскому. Например, в один из дней я решил сходить на футбол, посмотреть на игру местной команды. Так вот, вход на стадион был устлан флагами США и Израиля, чтобы каждый, кто заходит, по ним потоптался. Такая вот большая и малая политика.





Во время путешествия меня очень интересовал вопрос ношения хиджабов. У одного парня спрашивал: «Если девушка идет полностью в черном, то она более религиозная, чем та, которая просто с покрытыми волосами?» Он улыбнулся и ответил: «У меня был добрачный секс и с той, и с другой. Это не показатель. Скорее, религиозность связана с семьей, в которой живет девушка, и правилами, которые там приняты».

За всю поездку я пересекался, наверное, только с тремя девушками. Две из них жили в семьях, которые меня принимали. Одна ходила дома без хиджаба. Вторая, завидев мужчину, бежала скорее переодеваться.

Насчет мужчин тоже интересный момент. Один парень, у которого я ночевал, и его друзья нашли профиль моей жены в Instagram. Так они тут же стали ей писать и слать свои фото. Говорят, что очень сложно найти девушку. Например, если ты дал кому-то позвонить со своего мобильного, есть вероятность, что этот кто-то прошерстит контакты девушек в твоей телефонной книге, чтобы найти себе кого-то. Для меня это было удивительно и невообразимо.

В каждом городе висели сотни фото партизан, которые отдали свою жизнь за страну. Этих плакатов очень, очень много и вдоль дорог. Когда их постоянно видишь, это своеобразно действует на твое сознание.



Башни молчания. По обычаю, людей нельзя было хоронить в земле, поэтому умерших заносили на эту башню. Два человека принимали тело, расчленяли его и скидывали тело в полость в центре. То, что не склевывали птицы, перемалывали. Не используется лет 300.









В поездке я старался умышленно избегать крупных городов. Потому не был, например, в Тегеране. Зато объехал множество древних мест, возраст которых шел на тысячелетия.

Топливо стоит очень дешево. На 1 доллар можно было заправить 13 литров. Полный бак обходился мне в доллар и два цента.

Из-за высокой инфляции и обесценивания валюты местные придумали неофициальные названия денег. Например, 1 туман — это тысяча реалов, 1 хомейни — 10 тысяч реалов.

На все путешествия (без учета отдыха в Турции) у меня ушло от 1000 до 1500 долларов. Наверное, только 500−700 отдал на топливо.



Мост 33 колонн ночью



… и днем

Уезжал я с ощущением, что сыт путешествием именно на мотоцикле. Хотя Иран меня впечатлил. Всем советую, пока курс реала выгодный. Невысокая стоимость визы, абсолютно другая культура, в которой все-по-другому, тысячелетняя история многих мест — я бы вернулся туда еще не раз.

Возвращался через Армению, Грузию и Россию. В Ростове-на Дону, когда покупал местную сим-карту, забыл паспорт — пришлось возвращаться. Оттуда проехал 1650 км за 15 часов. Пока накатался. После отпуска еще неделю от него отдыхал — вот такой парадокс.













О предыдущих путешествиях Алексея можно почитать в его блоге .