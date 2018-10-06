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Узнали, что думает недавно давший концерт в Пинске Александр Клименко о городе, воспитании детей, критике, похвале и многом другом

07.10.2018 — Новости Культуры | Полесская правда  
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«Колокола любви». Под таким названием в Пинске, в приходе храма святых благоверных князей Петра и Февронии, состоялся необычный концерт. В нем, помимо детских хоров и талантливой молодежи нашего города, принимал участие победитель украинского песенного телешоу «Голос страны-7», священник Александр Клименко.

Узнали, что думает недавно давший концерт в Пинске Александр Клименко о городе, воспитании детей, критике, похвале и многом другом
Протоиерей Александр Клименко стал знаменитым после участия в шоу «Голос страны», которое он начал покорять песней «Материнська любов». Проникновенное выступление не оставило равнодушным ни зрителей, ни жюри. В качестве звездного наставника Александр выбрал Тину Кароль, под руководством которой и дошел до финала проекта, где одержал уверенную победу. 33-летний протоиерей запомнился своим сильным чистым голосом, необычным исполнением украинской народной песни «Чорнобривці», хитов «Океана Эльзи» «Мить», Стинга «Shape of My Heart», «Аквариума» «Город золотой», современной обработкой греческой молитвы и других.

Священник Александр Клименко живет в городе Березань Киевской области, служит там же в православной церкви. В Пинске он выступил по приглашению отца Александра, настоятеля храма святых благоверных князей Петра и Февронии. Символично, что концерт состоялся 16 сентября, в престольный праздник – день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии. На открытой площадке у храма в микрорайоне Радужный было многолюдно: на концерт собрались пинчане разных возрастов, многие приходили семьями. Прекрасное исполнение отцом Александром духовных песен, а также тех произведений, которые запомнились по проекту «Голос страны», зрители встречали громкими аплодисментами возгласами «Браво!». К слову, Александр Клименко не только пел, но и тепло общался со зрителями. После выступления журналистам удалось поговорить со священником. Предлагаем вашему вниманию самые интересные моменты беседы.

 
 
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> «Колокола любви». Под таким названием в Пинске, в приходе храма святых благоверных князей Петра и Февронии, состоялся необычный концерт. В нем, помимо детских...
 
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