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В Беларусь пришло бабье лето. 11 фотографий о том, как минчане наслаждаются комфортной осенней погодой
07.10.2018 12:43 — Новости Культуры | Tut.by
Октябрь радует белорусов теплой погодой. На воскресенье синоптики
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В Беларусь пришло бабье лето. 11 фотографий о том, как минчане наслаждаются комфортной осенней погодой
Представляем подборку снимков, как минчане наслаждаются хорошей осенней погодой.
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