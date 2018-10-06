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В Беларусь пришло бабье лето. 11 фотографий о том, как минчане наслаждаются комфортной осенней погодой

07.10.2018 12:43 — Новости Культуры | Tut.by  
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Октябрь радует белорусов теплой погодой. На воскресенье синоптики обещают, что воздух прогреется в отдельных районах до +22°С. На предстоящей неделе в отдельные дни ночью хоть и прогнозируют заморозки до минус трех, но днем будет тепло — до +19°С. Представляем подборку снимков, как минчане наслаждаются хорошей осенней погодой.












 
 
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Представляем подборку снимков, как минчане наслаждаются хорошей осенней погодой.
 
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