В Беларусь пришло бабье лето. 11 фотографий о том, как минчане наслаждаются комфортной осенней погодой

Октябрь радует белорусов теплой погодой. На воскресенье синоптики обещают , что воздух прогреется в отдельных районах до +22°С. На предстоящей неделе в отдельные дни ночью хоть и прогнозируют заморозки до минус трех, но днем будет тепло — до +19°С. Представляем подборку снимков, как минчане наслаждаются хорошей осенней погодой.











































