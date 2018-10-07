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Кочаны-гиганты. В Верхнедвинске вырастили огромную капусту
08.10.2018 08:30 — Новости Культуры | Tut.by
В этом году приятно удивили дары осени пенсионерку Зинаиду Томашевич из Верхнедвинска: на грядке возле ее дома выросли четыре капустных кочана-гиганта,
Хозяйка участка говорит, что в этом году уродилось все: яблоки, виноград, вишня, клубника, перцы, картошка, помидоры, огурцы, баклажаны. До сих пор продолжает приносить урожай малина — накануне «Дажынак» Зинаида Томашевич собрала возле дома 3 литра.
Но главная гордость хозяйки — невероятных размеров капуста. Четыре огромных кочана занимают целую грядку. С трудом срезали один, чтобы взвесить: 9 кг 700 г! Остальные завесят примерно столько же.
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Четыре огромных кочана занимают целую грядку. С трудом срезали один, чтобы взвесить: 9 кг 700 г!
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