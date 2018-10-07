Кочаны-гиганты. В Верхнедвинске вырастили огромную капусту

В этом году приятно удивили дары осени пенсионерку Зинаиду Томашевич из Верхнедвинска: на грядке возле ее дома выросли четыре капустных кочана-гиганта, пишет «Дзвінская праўда».



Фото: «Дзвінская праўда»

Хозяйка участка говорит, что в этом году уродилось все: яблоки, виноград, вишня, клубника, перцы, картошка, помидоры, огурцы, баклажаны. До сих пор продолжает приносить урожай малина — накануне «Дажынак» Зинаида Томашевич собрала возле дома 3 литра.

Но главная гордость хозяйки — невероятных размеров капуста. Четыре огромных кочана занимают целую грядку. С трудом срезали один, чтобы взвесить: 9 кг 700 г! Остальные завесят примерно столько же.