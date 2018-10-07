Бобруйчанка Анна Верес работает в тестировщиком программного обеспечения в одной из столичных IT-компании. В свободное время она старается как можно больше путешествовать. Вашему вниманию — ее фоторепортаж из солигорских «гор». Точнее, из терриконов (искусственных насыпей из пустых пород, извлеченных при подземной разработке полезных ископаемых)





Терриконы находятся в нескольких километрах от города. Три горы рядом с городом и четвертая немного дальше. Это рудоуправления с соответствующими цифровыми названиями от первого до четвертого. На подъезде к ним везде стоят знаки «Проход и проезд для посторонних лиц запрещен». Мимо них необходимо проехать, чтобы попасть на территорию.





Официально на территории производства находиться нельзя. Периодически ее патрулирует охрана на автомобиле, которая задерживает туристов и заставляет писать объяснительные. Анне и ее спутникам с ними встретить не довелось. Но девушка признается, что патрулируют они по делу — некоторые туристы нет-нет да и покрутят вентили на трубах, провалятся или попадут под обвал.





По словам Анны, по территории удобно передвигаться на велосипеде. На автомобиле не всюду подъедешь, а расстояния для прогулок там приличные. Высота соленых гор может доходить примерно до 160 метров и на них даже можно попробовать забраться. Но Анна и ее компания не делала это в целях безопасности.





Рядом с горами находятся водоемы. Это шламохранилища, то есть вода, которая сильно засолена техническим процессом растворения руды. Её выливают в эти искусственные водоемы, чтобы она испарялась. Когда эта вода испаряется, остатки от переработки высыхают, и высушенная поверхность покрывается эпичными трещинами. Но такие расколы можно увидеть не всегда, их наличие зависит от многих факторов — от технологии переработки, от количества осадков и погоды. В знойное лето вероятность увидеть такую поверхность гораздо выше.





«На некоторых точках виды очень напоминали сцены из фильма „Кин-дза-дза!“, — рассказывает Анна. — Казалось, что вот-вот прилетит пепелац (фантастический летательный аппарат, созданный для этого кинофильма. — Прим. TUT.BY), выйдут люди и скажут всем нам „Ку!“. Это стоит того, чтобы увидеть».











































