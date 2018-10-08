"Минск превратился в столицу проституток всей России". Вопросы и ответы о древнейшей профессии

Проституция в Российской империи рассматривалась исключительно как женское занятие. А все потому, что право на сексуальность и сексуальные желания признавалось только со стороны мужчин, а женщина выступала лишь в качестве объекта для удовлетворения их потребностей, за что и порицалась обществом. Где жили белорусские проститутки и сколько зарабатывали, жили ли они в одном городе или постоянно переезжали с места на место — читайте в тексте кандидата исторических наук Татьяны Воронич. Этот текст продолжает цикл публикаций о проституции в Беларуси.

Сколько было проституток и где они «работали»?



Картина «Абсент» Эдгара Дега (1876). Фото: muzei-mira.com

К проституции в Российской империи относились очень серьезно. 1 августа 1889 года в стране была проведена своеобразная однодневная перепись проституток. Все данные сгруппировали по губерниям и даже опубликовали в отдельном издании. Благодаря этому известно, что в городах Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний

проституцией занимались 624 женщины (из них 326 — в домах терпимости, о которых TUT.BY подробно рассказывал )

Но современники были уверены: реальное число проституток было намного больше. В зависимости от города, число «легальных» проституток составляло от 1/5 до 1/10 от общего количества.

Встретить «жриц любви» можно было практически на всех главных улицах городов, где они искали клиентов. А также в районах борделей и квартир, где жили эти женщины.

Свои услуги проститутки оказывали не только в борделях, но и во всех подходящих для этого местах. Прежде всего это были их собственные квартиры, квартиры военных, а также гостиницы, кофейни, чайные, харчевни, бани, конюшни, окрестности казарм, глухие городские улицы, сады и огороды, берега рек и прочее.

Часто солдат встречали на квартирах у незарегистрированных проституток. Но находчивые служивые называли их своими прачками. В Бресте бывали случаи, когда во время ночных облав полиция находила солдат в одном нижем белье в кустах городского сада. Их приходилось отправлять в крепость в полицейской одежде.

Где жили проститутки?



Картина «В «Мулен-де-ла-Галетт» Анри де Тулуз-Лотрека (1889). Изображение: aria-art.ru

Всех проституток можно условно разделить на две группы: те, кто работал в домах терпимости (публичных домах, борделях), и те, кто работал самостоятельно (так называемые проститутки-одиночки). Некоторые из последних имели своих сутенеров.

Работницы борделей проживали в тех же зданиях. А вот «одиночки» имели право снимать для жилья квартиры. Но только с 1903 года им разрешили жить в них по двое. До этого можно было жить только одной. Но на практике многие нарушали запреты, жили по трое и по четверо. Так было легче выживать.

Но вообще у многих женщин просто не было денег для найма отдельной постоянной квартиры в течение всего года. Поэтому летом они оставляли свое жилье и вели кочевой образ жизни, ночуя в поле, возле военных лагерей, на кладбищах, в развалинах старых домов. Если денег для найма квартиры не было даже зимой, женщины проводили день в кабаках, трактирах, а ночь — в ночлежных домах.

Представим, что проституток попросили заполнить анкеты. А какими были бы их ответы?



Паспорт здоровья проститутки из города Вена. Фото: Татьяна Воронич

Сначала выясним вопрос с религией. 30% проституток исповедовали католичество, 29% — православие, 38% были иудейками.

К каким сословиям они принадлежали? 64% были мещанками, 27% — крестьянками.

Образование. Подавляющая часть (86%) проституток была безграмотной. Хотя среди них встречались и те, кто получил образование в гимназиях и прогимназиях, и даже в женских институтах.

Семейное положение. Абсолютное большинство проституток были не замужем. Замужние, вдовы и разведенные составляли всего 8%. Как правило, проституцией занимались женщины из неблагополучных семей, сироты. Отца и мать, либо только отца или мать, имели всего лишь 8% женщин. Вообще не имели никаких родственников 17% проституток.

Сколько лет было проституткам, как долго они «работали»?

Картина «Танец в Буживале» Пьера Огюста Ренуара (1883). Изображение: muzei-mira.com

В конце ХIХ века средний возраст проституток из домов терпимости составлял 21 год, проституток-одиночек — 23 года.

Две трети проституток (62%) начинали работать еще раньше, в 15−18 лет. Но их карьера была недолгой. «Расцвет» проституток приходился на 18−21 год, спад начинался в 22−23 года. К 25−28 годам эти женщины превращались «в ни на что не годного человека и выбрасывались с арены жизни».

Старше 30 лет проститутки встречались крайне редко. Хотя в 1878 году в Игумене в списках проституток значилась некая 46-летняя Юзефа Соболевская. Что касается самого раннего возраста, то, по официальным данным за 1889-й год, среди «жриц любви» была и 13-летняя девочка.

То есть активная карьера у подавляющего большинства проституток (78%) продолжалась не более пяти лет. В конце XIX в. лишь пятая часть женщин работали в городах от пяти до десяти лет. Лишь 20 человек (всего 3%) занимались проституцией от 10 до 25 лет.

Проститутки жили в одном месте или постоянно переезжали?



Иллюстрация из книги Л. Адлер «Повседневная жизнь публичных домов во времена Мопассана и Золя»

Как правило, проститутки долго не задерживались на одном месте. Женщины меняли хозяек, переходя из одного борделя в другой. Могли переехать на съемные квартиры, а затем вновь вернуться к прежней хозяйке.

Большинство проституток постоянно гастролировали по городам, останавливаясь в гостиницах лишь на несколько недель или месяцев. Например, полоцкая проститутка Александра Брежнева в апреле 1894 года оставила дом терпимости и перешла жить на частную квартиру, а уже в августе этого же года отправилась в Нижний Новгород. Другая проститутка, Хася Старосельская из Витебска, в мае 1894 года переезжает в один из публичных домов Полоцка, в июле возвращается в Витебск к своей прежней хозяйке, а в октябре вновь покидает город. На протяжении года состав проституток в крупных городах (речь идет о 1870−1890-х годах) менялся более чем на 65−70%.

Сколько зарабатывали «жрицы любви»?

Простишки, работа М. Роббе (1906). Иллюстрация из книги Адлер Л. «Повседневная жизнь публичных домов во времена Мопассана и Золя»

Заработки проституток зависели от их уровня, молодости и красоты. Самые дешевые получали от 3 до 15 копеек в день. Для контраста: за обед в минском шинке (суп, селедка с картофельным пюре, чай) надо было отдать около 20 копеек. Но элитные проститутки высшего разряда могли позволить себе дорогие украшения и собственные квартиры. Как правило, они имели постоянных клиентов.

Под надзор полиции, как правило, попадали либо неопытные женщины, только начавшие заниматься проституцией, либо проститутки низшего разряда. У полиции не хватало времени и ресурсов, чтобы уличить проститутку высшего или среднего разряда. Кроме того, у таких женщин было достаточно материальных средств, чтобы откупиться.

Часто такие проститутки имели своих высокопоставленных покровителей. Нередко мужчины при необходимости выдавали этих женщин за своих родственниц или невест, чтобы они могли избежать принудительной регистрации. Эта категория проституток проживала в своих квартирах, хорошо одевалась, посещала театры и другие общественные места. Обвинить в проституции такую женщину было крайне сложно. В 1915 г. гродненский полицмейстер жаловался, что в Гродно «большинство проституток составляет пришлый элемент женщин, на вид очень приличных, нередко довольно состоятельных, живущих одиночками и занимающих отдельные квартиры. Установить занятие таких женщин проституцией возможно лишь при содействии публики, пользующейся услугами их».

В заголовке статьи Минск называется столицей проституток всей России. Почему?



Картина «В «Мулен Руж» Анри де Тулуз-Лотрека (1892). Изображение: aria-art.ru

«Спасибо» надо сказать Первой мировой войне. Минск превратился в прифронтовой город. А значит, услуги проституток стали востребованы как никогда.

Точное число «жриц любви» в то время не зафиксировано. Но известно, что в 1908-м в Минске официально была зарегистрирована 531 проститутка.

Процитируем записку минского врачебного инспектора Уварцова в военно-санитарную комиссию (июнь 1916 года):

«Минск наводнен проститутками, едва ли в настоящее время есть город в России, который бы мог в этом отношении конкурировать со столицей Полесья. Только ранним утром город свободен от проституток, но после полудня сады, рестораны, кофейни, кинематографы, улицы до поздней ночи кишат проститутками. В гостиницах, банях, темных аллеях творятся неслыханные для Минска безобразия. Здесь же снуют юркие агенты, предлагая живой товар. Минск пережил за последнее время различного рода голод, но в проститутках недостатка не было».