"Унылая пора, очей очарованье..." А дальше? Как хорошо вы знаете стихи про осень: тест

На улице настолько чудесная погода и такая осенняя красота, что просто хочется говорить стихами. Хорошо ли вы знаете поэзию об «унылой поре»? Предлагаем освежить память, чтобы, когда клен уронит очередной листок на землю, процитировать нужные строчки белорусских и русских поэтов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY