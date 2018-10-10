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"Унылая пора, очей очарованье..." А дальше? Как хорошо вы знаете стихи про осень: тест
11.10.2018 09:39 — Новости Культуры | Tut.by
На улице настолько чудесная погода и такая осенняя красота, что просто хочется говорить стихами. Хорошо ли вы знаете поэзию об «унылой поре»? Предлагаем освежить память, чтобы, когда клен уронит очередной листок на землю, процитировать нужные строчки белорусских и русских поэтов.
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На улице настолько чудесная погода и такая осенняя красота, что просто хочется говорить стихами. Хорошо ли вы знаете поэзию об "унылой поре"? Предлагаем освежить...
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