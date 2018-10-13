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Сочные краски октября. Фоторепортаж с осенних (и очень красивых) улиц Гродно

14.10.2018 00:08 — Новости Культуры | Tut.by  
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Октябрь радует гродненцев хорошей и очень теплой погодой. На небе ни облачка, в воздухе — запах высушенных осенним солнцем листьев, а вокруг — сочная ярко-желтая красота. По прогнозам такая комфортная погода сохранится и на следующей неделе.

TUT.BY прогулялся по городу и запечатлел последние краски уходящей теплой осени.


Кстати, октябрь в этом году хоть и теплый, но температурные рекорды пока не побиты. Так в 1966 году в Гродно воздух прогревался до +25 °C.












 
Теги: Гродно
 
 
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Октябрь радует гродненцев хорошей и очень теплой погодой. На небе ни облачка, в воздухе - запах высушенных осенним солнцем листьев, а вокруг - сочная ярко-желтая...
 
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