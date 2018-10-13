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Многодетное счастье лоевчанки — неиссякаемый источник силы и добра

14.10.2018 — Новости Культуры | Лоевский край  
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Многодетное счастье лоевчанки — неиссякаемый источник силы и добраГлядя на эту энергичную, яркую, молодую женщину, трудно предположить, что она многодетная мама. Всегда улыбчивая, жизнерадостная, с активной жизненной позицией Татьяна ТИМОЩЕНКО (на снимке) служит убедительным примером тому, как можно умело совмещать этот приятный статус с профессиональной деятельностью, не ссылаясь при этом на усталость и катастрофическую нехватку времени.
Буквально на днях заместитель директора ГУК «Лоевская центральная районная библиотека» Т.В. Тимощенко была награждена Почётной грамотой облисполкома за добросовестный труд, активный поиск новых форм библиотечной деятельности и значительный личный вклад в развитие библиотечного дела. И профессия — явно не единственное направление, в котором женщина добилась больших успехов. Она мама четырёх детей! Хозяйка, в доме которой царят порядок и уют. При этом вопреки стереотипам об усталой, замученной жизнью многодетной маме выглядит она просто замечательно: ухоженная, стильная, общительная, неунывающая, обаятельная и полная новых творческих идей невольно привлекает взоры окружающих. Во многом благодаря тому, что заботу о детях они с мужем Леонидом делят поровну. К тому же ощущается постоянная поддержка бабушки Екатерины Петровны и многочисленной родни. Ведь оба супруга — из многодетных семей, откуда почерпнули в своё время самое главное для себя жизненное правило: всегда и во всём быть опорой близким людям, приходить друг другу на выручку. Это чудесное качество родители ненавязчиво прививают и собственным детям.
Старшей дочери Кате двадцать лет, она студентка университета имени Франциска Скорины, будущий преподаватель математики.
Сын Виктор — девятиклассник, незаменимый помощник в домашних делах, охотно присматривает за младшими братишками и просто привлекает окружающих своей жизнерадостностью, неиссякаемой энергией и обаянием. С профессией он пока не определился, но, по словам матери, благодаря передавшейся от отца способности своими руками мастерить всё, что требует ремонта, уже сейчас в нём виден большой потенциал.
Костю, как и всякого восьмилетнего мальчишку, пока невозможно «оторвать» от компьютера. Недавно он самостоятельно создал в Вайбере группу «Наша семья», куда теперь входят все их многочисленные родственники, чтобы делиться радостными семейными новостями и событиями, фото и видео.
Четырёхлетний Андрюша с присущим его возрасту любопытством активно изучает окружающий мир, ему все интересно и до всего есть дело. А в целом, дети как дети. Они все очень разные, и каждому хочется подарить побольше ласки и тепла, на которые способно лишь безгранично прекрасное материнское сердце. При этом необходимо воспитать их правильно. Приучить к порядку, труду, ответственности. Помочь понять, что хорошо, а что плохо. Направить в жизни по верному пути.
По мнению героини публикации, самая главная особенность многодетной матери: чем больше детей, тем больше переживаний за них. И от этих переживаний никуда не деться, ведь нельзя же какое-то время мамой не быть. Любая работа предполагает отдых, выходные дни. А мама большой семьи никогда не выключает свой круглосуточный внутренний таймер по решению детских проблем и вопросов. К тому же ежедневно надо переделать уйму дел: умыть, одеть, накормить, спать уложить, прибраться, постирать, испечь что-нибудь вкусненькое. Словом, хлопот невпроворот. Но для Татьяны особая радость — забота о других. Ведь, только родив ребенка, женщина открывается с разных сторон и узнаёт, на что она способна. Благодаря рождению новой жизни в ней появляется столько энергии и силы, сколько не было раньше. Нельзя постичь суть материнства, глядя на других матерей со стороны. Ответственность за своих детей наделяет женщину особым потенциалом, и тогда она решается на такие подвиги, на которые ради себя ни за что бы не решилась.
Разумеется, многодетная семья Тимощенко с благодарностью принимает помощь государства в виде положенных им льгот, однако же считает правильным строить своё благополучие на прочном фундаменте личного трудолюбия, настойчивости и упорства в достижении цели — обеспечить детям стабильное будущее.
Семья кует счастье своими руками. Леонид Геннадьевич и Татьяна Васильевна построили квартиру, уют в которой — само собой разумеющееся понятие, обустроили для детей комфортный быт. В повседневной жизни они привыкли рассчитывать на собственные силы, всячески стараясь, чтобы дети ни в чем не нуждались. А те в свою очередь растут смышлёными, послушными, общительными и всесторонне развитыми — настоящей гордостью для родителей.
Быть многодетной матерью — редкий дар. Разве может что-нибудь сравнится с ощущением счастья, которое возникает, когда тебя обнимают сразу четыре пары любящих детских рук?
В канун одного из самых светлых праздников — Дня матери — мы желаем Татьяне доброго здоровья, гордости за детей, приятных забот, а семье — достатка и радости.
Текст и фото Татьяны Беловой, «ЛК».

 
Теги: Новости
 
 
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Глядя на эту энергичную, яркую, молодую женщину, трудно предположить, что она многодетная мама. Всегда улыбчивая, жизнерадостная, с активной жизненной позицией...
 
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