С появлением Интернета, сайтов знакомств, социальных сетей и специальных мобильных приложений найти себе спутницу жизни или возлюбленного стало проще простого. Для этого даже не всегда нужно выходить из дома. «Аргументы и Факты в Беларуси» вспомнили, как знакомились и искали свое счастье обычные советские граждане.



Скриншот: Белорусский архив кинофотофонодокументов

М/Ч без В/П

Долгое время в Советском Союзе брачные объявления были под запретом, а в Уголовном кодексе даже действовала статья «Сводничество». Тогда под этим понятием имели в виду «корыстное посредничество между мужчиной и женщиной для содействия вступлению их в любовные отношения». Однако, как и во всех развитых странах, вместе с экономическим ростом в СССР начался кризис семьи. Браки стали заключаться все позже, а разводы — происходить все чаще.

Когда в 1976 году в «Литературной газете» появилось первое объявление в рубрике «Знакомства» («Одинокий мужчина, гуманитарий, домосед, познакомится с блондинкой до 35 лет»), на него откликнулись 16 тыс. женщин! Но уже к 80-м годам знакомиться по объявлению стало совершенно обычной практикой.

Самореклама потенциальных женихов и невест практически всегда была однотипной. Через объявления в газетах люди сообщали свои имя, возраст, рост, требования к потенциальному спутнику или спутнице жизни, а также контактные данные. Дать объявление в печатное издание было по карману не каждому. Желая сэкономить на количестве символов в заметке, люди прибегали к сокращению слов.

«Познакомлюсь с м/ч без в/п, с в/о, ч/ю, с высокой з/п, с ж/п». Такое объявление было размещено в одном из популярных журналов конца 80-х годов. Для нынешнего поколения — целый ребус. Что у жениха должно быть высоким? Без чего он должен быть? Оказывается, все просто: женщина желает познакомиться с молодым человеком, без вредных привычек, с высшим образованием, чувством юмора, с высокой зарплатой и с отдельной жилплощадью.

Книги



Скриншот: Белорусский архив кинофотофонодокументов

В конце 80-х годов стали выходить целые книги с брачными объявлениями. «Бюллетень брачных объявлений издается службой знакомств с целью помочь создать семью тем, о ком сообщено в объявлении, и тем, кто откликнется письмом», — писали в одной из них в 1988 году. Тираж такого бюллетеня составлял 160 тысяч экземпляров.

Судя по текстам в бюллетене, красивые брюнетки, эффектные блондинки, шатенки в возрасте, общительные молодые люди и высокие мужественные парни стремились найти свое счастье через подобную книгу объявлений. Цена обслуживания в организации, которая печатала объявления в книге и способствовала встрече одиноких сердец, обходилась в 100 рублей за шесть месяцев. При этом редакция обязательно требовала документы, подтверждающие холостое положение клиентов организации.

Свахи



Фото: кадр из фильма «Одиноким предоставляется общежитие». В нем была ярко проиллюстрирована деятельность советских свах

Популярностью пользовались и свахи, которые работали на свой страх и риск. Ведь правоохранители могли легко принять благие намерения за сводничество.

Ярко проиллюстрирована деятельность советских свах в мелодраме 1983 года режиссера Самсона Самсонова по сценарию Аркадия Инина «Одиноким предоставляется общежитие». Героиня актрисы Натальи Гундаревой в свободное от работы время устраивает судьбу своих подруг, посылая по почте их фотографии потенциальным женихам.

Танцы



Скриншот: Белорусский архив кинофотофонодокументов

Танцплощадки как место проведения досуга существовали практически с возникновения СССР, но они несколько отличались от «позднесоветских» дискотек. В 40−60-х годах на танцах часто звучала живая музыка, а атмосфера больше напоминала дореволюционные балы — мужчины и женщины собирались отдельно, танцы имели названия и часто шли в определенном порядке, у вечера нередко был конферансье. Также встречались «квартирные» варианты танцев, когда люди приглашали друг друга «потанцевать под патефон».

Однако в основном танцы проводились в домах культуры, клубах, а летом — в парках под открытым небом. Многие советские пары встретились именно на танцплощадках.

Сама музыкальная программа строилась обычно так — 4−5 быстрых танцевальных треков, потом один «медляк», во время которого можно было пригласить понравившуюся во время быстрых танцев девушку, затем опять быстрые композиции. Практически обязательным был «белый танец», во время которого девушки приглашали парней.

Нередко в СССР, как и сейчас, местом встреч будущих супругов становились школа или институт. При этом, по статистике, браки, заключенные с одноклассниками или однокурсниками считаются самыми крепкими. Знакомились в общежитии, общественном транспорте, на праздниках общих друзей, стоя в очереди за дефицитными товарами и «на картошке».