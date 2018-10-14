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В Пинске в октябре цветут каштаны (и это скорее плохо, чем хорошо)

15.10.2018 07:53 — Новости Культуры | Tut.by  
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Последние лет семь в Пинске можно наблюдать цветение каштанов в середине сентября — начале октября. Главная причина этой аномалии не в теплой погоде, как ошибочно полагают многие, а в заболевании деревьев, пишет «Варяг».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Цветение каштанов осенью уже распространено на юге Беларуси, рассказал Евгений Рошка, начальник участка зеленого строительства ЖКХ Пинска. Это связано с ежегодным поражением каштанов минирующей молью, которая уничтожает весь зеленый покров. Листья опадают, а растение еще вегетирует, продолжает расти, поэтому появляются новые побеги и, соответственно, цветы.

Порядка 80% каштанов Пинска поражены минирующей молью. Проникая в лист, она питается его соком, из-за чего на внешней стороне появляются желтые или красноватые следы. Если пораженных участков становится очень много, лист целиком лишается зеленой массы, темнеет и вянет. Можно заметить, что уже в октябре наши каштаны практически без листвы.

 
 
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Главная причина этой аномалии не в теплой погоде, как ошибочно полагают многие.
 
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