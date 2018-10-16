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Учительница обещала дополнительные баллы за остроумный анекдот. Ответ ученика рассорил взрослых

17.10.2018 08:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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Учитель средней школы Эвелин Лизетт (Evelyn Lizette) из Калифорнии дала возможность ученикам седьмого класса набрать дополнительные баллы, рассказав ей анекдот. Ответ одного из школьников оказался настолько остроумным, что Лизетт решила поделиться им в Twitter.

Вопрос: «Расскажите мне анекдот».
Ответ «Наш президент».

Ответ семиклассника стал вирусным. «У вас замечательные ученики», — написали подписчики учительницы и микроблогеры, увидевшие ее пост в других соцсетях. Взрослые отметили, что дети, в отличие от них, не боятся говорить правду.

Несмотря на шквал положительных комментариев, некоторые посчитали, что учительница поступает непрофессионально, давая ученикам подобные задания. Другие писали, что штука ребенка отнюдь не повод для радости. По мнению пользователя с ником Rhonda humrichouser, ни родители, ни преподаватель не научили его тому, что президент, какой бы он ни был, заслуживает уважения. «Вот, что случилось с людьми в нашей стране», — негодует пользователь. Лизетт заметила, что это не повод препятствовать свободе высказывания подростка.

«Вот почему мои дети ходят в частную школу, поэтому мне не нужно иметь дело с такими учителями, как вы», — неодобрительно высказался другой комментатор. К его разочарованию, Лизетт оказалась преподавателем именно частной школы.

За Лизетт вступилось множество пользователей, написавших в ее адрес много добрых слов. «Спасибо, что поделились ответами своих учеников и заставили меня рассмеяться. Продолжайте большую работу в качестве педагога», — обратился к ней веб-дизайнер из Лос-Анджелеса.

 
 
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Ответ семиклассника стал вирусным. "У вас замечательные ученики", - написали подписчики учительницы и микроблогеры, увидевшие ее пост в других соцсетях. Взрослые...
 
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