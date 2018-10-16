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Хозяин научил своего кота говорить. Правда, только одно слово
17.10.2018 10:44 — Новости Культуры | Tut.by
Англичанин по имени Дэвид из английского города Хаддерсфилд поделился в своем твиттере милым видео. На нем можно увидеть и услышать, как его кошка мяукает, словно здороваясь по-английски.
Четко слышно, как котик пискляво говорит «Hello» (по-английски «привет»).
«Просто заставил мою кошку сказать „привет“. Я не трачу свои пятничные вечера», — написал Дэвид.
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Англичанин по имени Дэвид из английского города Хаддерсфилд поделился в своем твиттере милым видео. На нем можно увидеть и услышать, как его кошка мяукает, словно...
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