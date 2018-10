Хозяин научил своего кота говорить. Правда, только одно слово

Англичанин по имени Дэвид из английского города Хаддерсфилд поделился в своем твиттере милым видео. На нем можно увидеть и услышать, как его кошка мяукает, словно здороваясь по-английски.

Just got my cat to say «hello.» I don’t waste my Friday nights. pic.twitter.com/LejTgvHes5