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Хозяин научил своего кота говорить. Правда, только одно слово

17.10.2018 10:44 — Новости Культуры | Tut.by  
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Англичанин по имени Дэвид из английского города Хаддерсфилд поделился в своем твиттере милым видео. На нем можно увидеть и услышать, как его кошка мяукает, словно здороваясь по-английски.

Четко слышно, как котик пискляво говорит «Hello» (по-английски «привет»).

«Просто заставил мою кошку сказать „привет“. Я не трачу свои пятничные вечера», — написал Дэвид.

 
 
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Англичанин по имени Дэвид из английского города Хаддерсфилд поделился в своем твиттере милым видео. На нем можно увидеть и услышать, как его кошка мяукает, словно...
 
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