Писатель также заявил о схожести президента США Дональда Трампа с королем Джоффри — одним из антагонистов книг и сериала.



Американский писатель Джордж Мартин полагает, что существует сходство между действиями героев его саги «Песнь льда и пламени» (A Song of Ice and Fire), на которой основан телесериал «Игра престолов» (Game of Thrones), и тем, что в мире игнорируют опасность изменения климата. Об этом автор сообщил, отвечая на вопросы сотрудников газеты The New York Times на страницах издания.

Об угрозе планете

Мартину был, в частности, задан вопрос о том, следует ли видеть в данном цикле «метафору для понимания изменения климата». «Это в какой-то степени иронично, поскольку я начал писать „Игру престолов“ (первая книга в серии — прим. редакции) еще в 1991 году, задолго до того, как кто-то стал говорить об изменении климата, — отметил автор. — Но в очень широком смысле здесь есть определенная параллель».

«Жители Вестероса ведут свои личные битвы за власть и статус и богатство. И это столь поглощает их внимание, что они игнорируют угрозу того, что „зима близко“, что потенциально уничтожит их всех и уничтожит их мир, — продолжил Мартин. — И, думаю, здесь можно провести важную параллель с тем, что, как я вижу, делают на нашей планете, мы ведем собственные битвы».

Писатель далее пояснил: «Мы ведем борьбу в сферах, которые, действительно, представляют важность — внешняя политика, внутренняя политика, права граждан, ответственность перед обществом, общественная справедливость. Все эти вещи представляют важность. Но, пока мы разрываемся между ними и расходуем так много энергии, существует угроза изменения климата, что, как мне кажется, в полной мере подтверждено большей частью имеющихся данных и 99,9% представителей научного сообщества».

«И это реально может уничтожить наш мир. Мы игнорируем это, когда беспокоимся о следующих выборах или о тех вещах, которыми озабочены люди, к примеру, наличием рабочих мест, — констатировал писатель. — Наличие работы — это, разумеется, очень серьезный вопрос. Все это серьезные вопросы. Но ни один из них не представляет важности, если мы умрем, а наши города окажутся под водой».

«Так что, в действительности, изменение климата должно быть приоритетом для любого политика, который может задуматься о чем-то, что будет после следующих выборов. Но, к сожалению, таких совсем немного», — заключил Мартин.

Трамп и монархия

Писателя также спросили, какого из персонажей в наибольшей степени ему напоминает президент США Дональд Трамп. «Это забавно. Но, думаю, уже во время предвыборной кампании я говорил, что Трамп больше всего напоминает мне Джоффри, — ответил Мартин. — Они на одном уровне в том, что касается эмоциональной зрелости. И Джоффри любит напоминать всем, что он король. И он думает, что это дает ему власть делать, что угодно».

По мнению автора, Трамп склонен забывать, что США являются республикой, а не монархическим государством. «По всей видимости, он не знает, что это означает. Он полагает, что пост президента дает ему возможность делать, что угодно. Так что, да, Джоффри — это Трамп», — подчеркнул писатель.

Интерес к истории и рыжеволосым

Мартин ответил утвердительно на вопрос о том, лежат ли в основе образов его персонажей или событий саги конкретные исторические личности. «Да, английские войны Алой и Белой розы между Йорками и Ланкастерами», — сказал автор. Он также отметил, что источниками вдохновения для него послужили, в частности, Столетняя война и крестовые походы. Автор констатировал, что очень увлечен историей Средневековья и желал бы узнать о ней больше.

Он также добавил: «Я по большей части знаю историю средневековой Англии и Франции. Мне бы было интересно узнать больше об истории средневековой Испании, Германии, скандинавскую, российскую и вообще всю. Но, к сожалению, на английском не много источников, как о средневековой Англии и Франции».

Писатель признался, что ему очень нравятся рыжеволосые женщины. «Я женат на рыжеволосой. Я знал и других рыжеволосых в прошлом. Но мне нравятся также блондинки и брюнетки и другие, даже женщины, которые иногда бреют головы». «Думаю, рыжеволосые — изумительны», — подчеркнул автор.

О писателе

Джордж Мартин — американский писатель, сценарист, продюсер и редактор, лауреат многочисленных литературных премий. Наибольшую известность завоевал благодаря циклу «Песнь льда и пламени».

Премьера первого сезона сериала «Игра престолов», созданного по мотивам цикла «Песнь льда и пламени» и завоевавшего огромную популярность во всем мире, состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. Премьера первой серии седьмого сезона «Игры престолов» состоялась в июле 2017 года, предполагается, что всего будет снято восемь сезонов.