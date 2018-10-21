43-летняя минчанка зажгла в проекте ТНТ

Минчанка Ольга Репина стала участницей пятого сезона шоу «Танцы», которое показывается на канале ТНТ. По правилам шоу, в нем могут принимать участие лица, моложе 35 лет. Но блестящее выступление 43-летней Ольги в отборе поразило жюри, и для нее сделали исключение.



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— Я знаю, что [в шоу принимают] до 35. Но в мое время не было таких шикарных проектов, — говорит минчанка.

Ольга Репина закончила минское хореографическое училище и 15 лет танцевала в балетной труппе Музыкального театра.

— Стандартный репертуар артиста Музыкального театра — и балеты (классические и современные), и мюзиклы. Где-то сольные, где-то кордебалетные, где-то ведущие партии.

Окончив карьеру Ольга Репина получила образование как хореограф. Она — одна из четырех первых учеников знаменитого Валентина Елизарьева (вместе с Раду Поклитару, Натальей Фурман и Оксаной Семеновой).

Около десяти лет назад она основала «Студию танца Ольги Репиной», в которой преподается как современная хореография, так и классический танец.

— У меня есть муж и ребенок семь лет. Девочка Маша. Супруг — тоже артист балета. [Но] он решил поддержать морально. Остался с дочкой на отдыхе в Турции. Я оттуда рванула сюда, [на ТНТ].

После выступления Репина призналась, что заявку за нее подали ученики. И добавила, что ее мечта — даже не выйти в финал, а станцевать с кем-нибудь из мастеров.

Кстати, во время отбора на «Танцы» Ольга танцевала собственную хореографию.