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Умер один из сооснователей Benetton

23.10.2018 00:40 — Новости Культуры | Tut.by  
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Один из основателей итальянского модного дома и группы компаний Benetton Джильберто Бенеттон умер на 78-м году жизни. Об этом сообщает агентство ANSA.


Фото: Reuters

Предприниматель долгое время болел, и за несколько дней до смерти был госпитализирован в город Тревизо из-за пневмонии.

В 1965 году Джильберто Бенеттон вместе со своими братьями, Карло и Лучано, и сестрой Джулианой основал Benetton Group. В компании он занимал должность советника и отвечал за ее административную политику. Основная деятельность группы — производство одежды под брендами United Colors of Benetton и Sisley.

В начале июля в итальянском Тревизо умер младший брат Джильберто Карло Бенеттон. Он скончался в возрасте 74 лет от рака, с которым он боролся в течение шести месяцев.

 
 
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В 1965 году Джильберто Бенеттон вместе со своими братьями, Карло и Лучано, и сестрой Джулианой основал Benetton Group. В компании он занимал должность советника и отвечал за...
 
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