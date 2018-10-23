"Все-таки я ее победил!". В Оршанском районе рыбак словил огромную щуку

Охранник из Орши Дмитрий Бельский делится рыбацким счастьем — недавно он выловил щуку весом почти 11 кг. Если точно, весы показали 10 кг 600 г. Правда, водоем, в котором водятся такие гиганты, мужчина не называет: «Пусть это останется секретом». Говорит лишь, что ловил на озере в Оршанском районе, довольно известном в рыбацкой среде.



Дмитрий Бельский со своим трофеем. Фото: архив Дмитрия Бельского

Дмитрий — рыбак с 30-летним стажем. Больше всего любит ловить именно щуку.

— До этого мой самый большой трофей весил 9 кг. А щук массой по 3−5 кг я ловлю часто и уже даже не считаю их чем-то особенным, — говорит рыбак.

Почти 11-килограммовый улов Дмитрий разделил на части и раздал родне:

— Получилось угостить, наверное, человек семь.

Рыбак рассказывает, что жена научилась готовить из его трофеев много блюд. Но самые любимые в семье — фаршированная щука и рыбные котлеты.

— Но мне в рыбной ловле не интересна гастрономическая сторона. Нравится борьба с крупным хищником. Выловить щуку весом без малого 11 кг — не минутное дело. Ее пришлось вываживать не менее 40 минут.

— И что вы чувствовали, когда все-таки вытащили рыбу на берег?

— Радость, что все-таки я ее победил! Что разгадал маневры, с помощью которых она хотела вывернуться.

По поводу того, что на водоемах Беларуси рыбаки нередко ловят щук и чуть побольше, чем его трофей (например, вспоминается 11-килограммовая рыба в Горецком районе), Дмитрий Бельский заметил, что такие случаи в основном происходили на зимней рыбалке:

— Зимой огромную щуку выловить намного проще: она сонная. Сейчас же она оказывает активное сопротивление.