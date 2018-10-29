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Редкие кадры. Астрофотограф из Витебска снял прохождение МКС по диску Солнца

30.10.2018 07:40 — Новости Культуры | Tut.by  
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Астрофотограф из Витебска Владислав Воронецкий запечатлел редкие кадры — прохождение Международной космической станции по диску Солнца.

Этим кадрам предшествовали 4 года безуспешных попыток. Фотографу было необходимо четко вычислить время, ведь Международная космическая станция на фоне Солнца пролетела буквально за секунду. Кроме того, важно было правильно подобрать оптику, оборудование и защитные фильтры.

Съемку Владислав проводил с площади Победы:

— Поставил штатив, камеру, солнечный фильтр. Люди ходят, смотрят — что-то непонятное: человек сидит, снимает Солнце. Такие были странные взгляды. Интересовались: «Что вы делаете?» Я им рассказывал. Они спрашивали: «Это возможно вообще? Как это можно увидеть?».

Это не первые снимки Владислава Воронецкого на космическую тему: весной 2018 года он снял прохождение МКС по диску Луны. Также у него есть фото Луны, Сатурна, Юпитера.

Своим хобби молодой человек хочет привлечь внимание молодежи к физике и астрономии.

 
Теги: Витебск
 
 
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Этим кадрам предшествовали 4 года безуспешных попыток. Фотографу было необходимо четко вычислить время, ведь Международная космическая станция на фоне Солнца...
 
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